El mensaje de Iñigo Martínez tras la goleada a la Real Sociedad

«Etxea gure bihotza dagoen tokian dugu». Es la frase utilizada por Iñigo Martínez para expresar lo que sentía tras la goleada histórica que el Athletic endosó anoche a su exequipo, la Real Sociedad. Aquel traspaso en enero de 2018 dolió mucho en San Sebastián donde su excapitán es pitado en cada visita.

Ayer, Iñigo Martínez no quiso pasar la oportunidad y volvió a dejar un mensaje en sus redes. Una frase que define el sentimiento por los colores del Athletic y que tiene su origen en el fútbol inglés. Además de ser el título de una canción, 'Home Is Where The Heart Is', es también un dicho muy popular entre los aficionados ingleses.

La frase da importancia a estar donde uno quiere estar, a dar más importancia a los sentimientos que al resto de factores que rodean al fútbol. Un claro mensaje a sus exaficionados de la Real Sociedad.

Otros jugadores del Athletic también escribieron mensajes en sus redes sociales destacando la espectacularidad de la victoria lograda en el derbi vasco. Sancet, además, apunto a que el equipo «debe seguir en este camino», a poco más de una semana de visitar Mestalla en la vuelta de las semifinales de Copa.