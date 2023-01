Iñigo Martínez avanza en su recuperación, pero aún no tiene fecha de reaparición El central ondarrutarra del Athletic no jugará el viernes ante el Cádiz

Iñigo Martínez avanza en la recuperación de su fascitis plantar, pero en Lezama aún no se trabaja con una fecha de reaparición. No se trata de una lesión muscular al uso en la que se pueden determinar los plazos de recuperación, lo que provoca que no haya previsión sobre el retorno.

Ernesto Valverde se mostró optimista el sábado. «Esta semana ha dado un paso hacia delante. Ha empezado a correr para incorporarse al grupo dentro de poco. Me encantaría contar con él, necesitamos que esté al 100%. Hay competencia en el equipo. Vamos a ver si en poco tiempo le podemos recuperar«, indicó el técnico.

El lunes se mantuvo aún fuera del grupo y habrá que ver si regresa a él mañana tras la jornada de descanso del martes. En todo caso, a partir del momento en el que lo haga necesitará alrededor de una semana para ponerse a tono antes de jugar. Por tanto, en Lezama se da por hecho que no estará el viernes ante el Cádiz.

Iñigo Martínez todavía no ha jugado en 2023. El ondarrutarra disputó su último partido el pasado 13 de noviembre ante el Alzira en la primera ronda de Copa y no ha jugado ninguno de los ocho posteriores, cinco de Liga y tres del torneo del k.o.