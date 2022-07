Iñigo Martínez, cambiado por molestias ante el Newcastle

A la espera de que se resuelva su futuro, Iñigo Martíñez jugó este sábado como titular en St. James Park. No acabó el partido porque abandonó el estadio con molestias. Fue sustituido por Vivian en el minuto 85. El ondarrutarra arrastra molestias en los isquiotibiales toda la pretemporada. Durante la concentración en Alemania se ejercitó en alguna ocasión al margen del grupo en jornadas de doble sesión, aunque en la última se unía a sus compañeros.

Este mismo lunes se repitió la situación. Martínez y Sancet, que trabaja para superar sus molestias de pubalgia, se ejercitaron en un campo por la mañana mientras el resto del equipo lo hacía en otro. Por la tarde, ambos se unieron al grupo.

Las molestias no impiden jugar al central internacional. No deben ser de gravedad porque el club no dio a conocer ningún parte médico ni Valverde se refirió a ellas en sus declaraciones postpartido.

Semana clave

La semana que viene va a ser clave para resolver su futuro. El Barcelona mantiene su interés por él pese al fichaje del sevillista Koundé, tal y como indicó este periódico. De hecho, la directiva del propio club rojiblanco asume que el peligro no ha pasado y que los catalanes siguen detrás de su jugador.

La idea del equipo de Jon Uriarte es ofrecerle renovar el contrato que concluye el próximo 30 de junio, aunque es consciente de que se trata de una operación complicada.

Los dirigentes confían en convencerle con un proyecto deportivo ambicioso y una buena oferta económica. El presidente y el máximo responsable del área deportiva en la junta, Xabier Álvarez, acompañaron al equipo a Newcastle, lo que les ha permitido tener contacto con el ondarrutarra.