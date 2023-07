Iñigo Martínez y su corazón del Athletic: «Es el club que he sido desde pequeño, y seré»

Hace una semana, Iñigo Martínez (Ondarroa, 32 años) lanzó toda una declaración de amor a su nuevo club durante su presentación como futbolista culé. «Cuando te llama el Barcelona, los demás equipos quedan en un segundo plano», proclamó. Una semana más tarde, el central vizcaíno ha ofrecido una entrevista a los canales oficiales azulgranas en la que desvela que una parte de su corazón fue, es y será rojiblanca. «Vengo de un grandísimo club, el Athletic, que lo aprecio y le tengo un cariño especial», señala.

Nacido en Ondarroa, como la mayoría de los niños vizcaínos se hizo del Athletic. Es cierto, profesional, defendió como el que más el escudo de la Real, pero en su interior... «Es el club que he sido desde pequeño, y seré». Y como demostración, cuando se le pregunta si ha tenido algún futbolista del Barcelona como referente, él mira hacia San Mamés. «De pequeño me fijaba siempre en los jugadores del Athletic, que era el club que mamaba. El Barça ha tenido grandísimos jugadores desde hace mucho tiempo, pero en los últimos años he tenido un referente que ha sido compañero mío en la selección, Sergio Busquets. Representa en todas las facetas lo que es el Barça».

Y contra el que se enfrentó tanto en la Real y en el Athletic, equipo al que defendió desde enero de 2018 cuando la junta directiva de Josu Urrutia depositó su cláusula. «Ante todo, quiero dar mis agradecimientos al Athletic por todo lo que me ha dado y todo lo que ha hecho por mí», reconoce un futbolista que se siente afortunado por pertecener a los blaugrana. «Ahora aterrizo en otro grandísimo club, que aspira a todo, donde puedo crecer más aún. Llegar al Barça es un privilegio que no todos pueden experimentar y espero aprovechar al máximo esta oportunidad».

El motivo de su celebración

También miró al Athletic cuando se le preguntó por la forma de defender del Barcelona, con la defensa más bien lejos de la meta de Ter Stegen. «Sí, llevo ya unos años jugando así. En la anterior temporada creo que fuimos, después del Barça, el equipo que defendía con la línea más adelante. Creo que no voy a tener ningún problema, puesto que ya vengo con la idea aprendida», adelante un futbolista que se define, en lo personal, como «normal y corriente. Sin muchos lujos. Me gusta estar con mí familia y con mi gente cercana».

Y el porqué de esa particular celebración cuando marca gol, llevándose las manos a las orejas y sacando la lengua. Lo explica: «Empezó hace unos dos años a raíz de hacer un poco de bobadas en casa con las niñas y de hacerlas reír. Era un poco vacile y de risas. Además, era una celebración que no hacía nadie y que podía quedar bien. Quería que desde la grada ellas, aunque sean pequeñas, vieran y sintieran a su padre haciendo esa celebración; pensé que les gustaría. Se ha quedado allí y cada vez que marco, que no suele ser habitual, lo hago con mucha ilusión y me gusta porque va para ellas, que es lo mejor que tengo en el mundo».