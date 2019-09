Íñigo Martínez: «Ya es hora de marcar mi primer gol con el Athletic» Iñigo Martínez, durante el entrenamiento. / JORDI ALEMANY El central habla de su ausencia de tantos con los rojiblancos. «Me siento un poco presionado, pero lo primero es defender» JAVIER ORTIZ DE LAZCANO Bilbao Martes, 10 septiembre 2019, 14:08

Íñigo Martínez marcó en cada una de sus siete campañas en el primer equipo de la Real Sociedad. Fueron 16 goles, a una media de más de dos por curso. El ondarrutarra ha iniciado su tercera curso con el Athletic, al que llegó en enero de 2018. Son ya 52 partidos, pero aún no ha visto puerta.

«¿Cuando marcaré? Ya es hora de que llegue me primer gol con el Athletic. Incluso me siento un poco presionado, pero lo primero es lo primero. Soy defensa y me dedico a defender«, ha indicado el central en Lezama.

El defensa se ha referido además al gran arranque de Liga de los rojiblancos. «El objetivo es seguir en esta línea, que igual pocos esperaban, pero nosotros creemos en nosotros mismos y la afición nos apoya en cada partido«.

La pasada campaña Martínez era el central rojiblanco en la selección. Sin embargo, la lesión que le dejó sin jugar los dos primeros partidos le apartó de La Roja y dio además paso a Unai Núñez. «Me alegro muchísimo por él. Se lo merece cien por cien».

El ondarrutarra confía en volver con la selección. «Había opciones de ir en esta lista, pero era consciente de que iba a ser difícil porque no había jugado los dos primeros partidos. Si entrar en una lista de la selección es complicado, imagínate sin jugar. Estoy tranquilo. Si sigo haciéndolo bien, tendré serias opciones de ir«.