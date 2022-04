Iñigo Martínez recae de su «extraña» lesión y sigue de baja

Iñigo Martínez seguirá de baja un partido más. Al menos. El central de Ondarroa ha recaído esta semana de su lesión, una sobrecarga en la musculatura isquiosural de su pierna derecha, y no jugará frente al Villarreal este sábado (18.30 horas). La dolencia del vizcaíno, un futbolista «muy importante» para Marcelino, se ha complicado más de lo esperado y ya lleva un mes sin pisar el terreno de juego. Ha pasado de ser «poquita cosa», como definió el técnico del Athletic después del partido frente al Levante el 7 de marzo, a provocar que el internacional no jugara ante Betis, Getafe y Elche, y de momento contra el cuadro castellonense en un duelo esencial para el conjunto bilbaino en su carrera. ¿Cuándo volverá? Una incógnita. En el lado contrario, Yeray que regresa tras su sanción y Dani García. Por cierto, urgió el preparador a sus jugadores a mejorar sus prestaciones defensivas a domicilio, donde llevan tres derrotas seguidas.

Marcelino definió este viernes lo que le sucede a uno de los jugadores con mayor trascendencia en sus alineaciones, uno de los dos habituales de Luis Enrique junto a Unai Simón. «Parece una lesión extraña», comenzó la explicación el técnico que dejó una puerta a la esperanza. «Tampoco se prevé que se pueda agravar y producir una lesión de importancia». Pero, indicó el preparador, «persiste una molestia». Y esa situación impide a Iñigo ofrecer el «máximo nivel» cuando realiza un sprint. A pesar de que parecía que la evolución iba por el camino correcto, que la lesión quedaba atrás a principios de esta semana, el jueves el internacional notó dolor, una situación que le incomodaba y se prefiere no arriesgar. Se retiró del entrenamiento tocándose esa zona del cuerpo y charló con el preparador para comentarle lo sucedido. No jugará este duelo tan importante y cuándo regresará resulta un misterio. «Veremos», destacó el técnico de Careñes, que sí cuenta con Dani García, recuperado de sus molestias de pubis, aunque no será titular. «Nos parece prematuro», reconoció.

No es el centrocampista de Zumarraga, sin embargo, el único futbolista que sufre una dolencia en esa zona del cuerpo. También Oihan Sancet, que el pasado fin de semana firmó uno de sus mejores partidos en el Athletic. Pero solo aguantó 65 minutos, debido a esas molestias. ¿Cómo se encuentra?, se le cuestionó. «Tiene días mejores y días menos buenos. Tenemos que hacer una valoración conjunta para ver cuánto tiempo puede estar disponible al máximo nivel, y cómo podemos aprovecharle lo mejor posible y, al mismo tiempo, no se produzca un empeoramiento de su lesión». De esta manera, Marcelino seguirá regulando los esfuerzos de un futbolista diferencial frente al Elche.

Este sábado, Sancet deberá ser determinante frente a un Villarreal que está subido a la ola de la euforia tras el triunfo contra el Bayern (1-0) en los cuartos de Champions y con la vista puesta en el partido de vuelta del martes. Asumió el asturiano que esta situación puede favorecer a Athletic. «La Champions atrae mucho al futbolista, es la máxima competición y si no distraer puede acaparar una atención mayor». No obstante, recordó que el cuadro de Unai Emery también debe estar atento a la Liga, séptimo, solo un punto por delante de los vizcaínos. «Está en una situación complicada porque si no logran entrar en Europa puede ser una decepción dado el nivel de la plantilla, gasto e inversión que ha hecho. Necesita ganarnos», reconoció Marcelino.

Por cierto, el asturiano sí aceptó que este duelo era más importante de lo habitual. Eso sí, evitó calificarlo de definitivo, ya que considera que ni una victoria en el Estadio de la Cerámica metería al Athletic en Europa (para ello el Betis debe ganar la Copa si los vizcaínos quedan séptimos) ni una derrota le apartaría de ese equipo. Y defendió también el atractivo de la Conference League, la tercera competición continental. «Es una expansión tanto para el club como para los jugadores, y una forma de exponer la marca Athletic por Europa. Y la oportunidad de ganar un título», lanzó.