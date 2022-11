La renovación de Iñigo está en punto muerto con el Barça de nuevo al acecho A menos de dos meses para que sea libre para comprometerse con quien quiera, no hay negociaciones entre el club y el jugador

No news, good news». El aforismo anglosajón de la Prensa dice que cuando no hay noticias es una buena noticia. Pero en el caso Iñigo Martínez y el Athletic es justo lo contrario. La ausencia de novedades es el peor de los escenarios para el club a menos de dos meses para el 1 de enero, fecha en la que el central será libre para comprometerse c