Iñigo Martínez sigue sin entrenar y es baja casi segura para enfrentarse a sus excompañeros

Iñigo Martínez sigue sin participar en el trabajo diario de sus compañeros en las instalaciones de Lezama y es casi seguro que tampoco entre en la convocatoria de futbolistas que se enfrentarán mañana a la Real Sociedad en el Reale Arena. El defensa de Ondarroa sufre una fascitis plantar, una dolencia de evolución incierta en la que es complicado establecer plazos concretos de recuperación.

El último partido oficial de Iñigo fue el 13 de noviembre, en la primera eliminatoria de Copa frente al Alzira. Antes, se cayó de la alineación para medirse al Valladolid en la Liga y, más tarde, Valverde la concedió minutos en tres de los cuatro amistosos disputados durante el parón por el Mundial: Valladolid, Chivas y Burgos. Se perdió el último, contra el Udinese, y tampoco jugó ante el Sestao, ya en un duelo oficial de la Copa. Repitió en el banquillo en el último duelo liguero en el Villamarín y no estuvo en la convocatoria frente a Osasuna.

El fubtolista vizcaíno concluye su contrato con el Athletic el próximo 30 de junio y, desde el 1 de enero, es libre de negociar su futuro con cualquier club. El presidente del Athletic, Jon Uriarte, ha manifestado en alguna ocasión la importancia de que Iñigo continuara en Bilbao pero se ha negado a desvelar si Ibaigane le ha trasladado o tiene intención de hacerle llegar una oferta de renovación porque es un asunto «interno» del que no ofrece información.

Cho, duda en la Real

La Real también continúa preparando el derbi en Zubieta y Momo Cho lo tiene muy complicado para estar en la lista de 23 convocados de mañana. El francés está entrenando en solitario durante toda la semana y si no se ejercita hoy con el resto de sus compañeros en la última sesión no podrá estar en la lista para el derbi ante el Athletic. El galo se dio un golpe en el tobillo durante un entrenamiento hace ya nueve días y el club no ha emitido ningún parte médico. Es más, Imanol declaró antes de visitar Almería que Cho entrenaría con el grupo «a principios de semana». No ha sido así.

El que ya es uno más en Zubieta es Beñat Turrientes. El beasaindarra se ha incorporado al grupo un mes después tras sufrir una lesión en músculo recto femoral derecho. Sin ritmo, esperará su oportunidad para entrar en una lista. Sola, que tampoco entrenó, está descartado.