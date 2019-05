Iñigo, suplente por primera vez esta temporada Iñigo celebra el gol de En-Nesyri hace diez días. / Luis Ángel Gómez El central vizcaíno empieza desde el banquillo este domingo contra el Valladolid JUANMA MALLO Domingo, 5 mayo 2019, 18:36

Gaizka Garitano ha recuperado a Dani García y Ander Capa para la causa en Valladolid, y ha dejado en el banquillo a Raúl García y a Iñigo Martínez. En el caso del navarro, no es la primera vez que se siente con los suplentes esta temporada, aunque llama una pizca la atención debido a que se espera un partido de raza, de lucha, con el cuadro local jugándose la vida y el Athletic en busca de un triunfo que le asiente en Europa. Pero lo más extraño es que Iñigo Martínez se quede a la espera de una oportunidad.

Es el vizcaíno suplente por primera vez. Ha jugado todos los minutos, siempre como titular, cuando ha estado disponible. Se ha perdido, tan solo, algo menos de 70 minutos: fue sustituido frente al Barcelona por lesión en la era Berizzo. Pero sino, siempre ha estado en el campo. Este domingo, en Valladolid, no será así. A priori, el vizcaíno sufre unas molestias que le han impedido estar en el once -se le vio esta semana correr en solitario- pero en ese caso llama la atención que esté convocado, cuando Garitano ha llevado a 19 futbolistas y ha descartado a Peru Nolaskoain. Ha estado probando antes de iniciar el encuentro el futbolista de Ondarroa y, en teoría, podrá jugar, pero no de inicio.