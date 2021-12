La inocentada de Iñaki Williams a su hermano Nico

El 28 de diciembre es un día peligroso. Las inocentadas pueden ser de órdago, como la que le gastó Iñaki Williams a su hermano Nico en el canal de Youtube Fútbol eMotion. En él, los Williams se somentían a un test sobre cuánto sabían uno sobre el otro. Había preguntas de todo tipo, como cuántos seguidores tienen en redes sociales, cuales son sus comidas favoritas, etc.

El problema llegó cuando el presentador se mosqueó porque el pequeño no se sabía las respuestas. En principio, le habían pasado las preguntas antes para que las pudieran resolver, pero Nico no daba una. No así su hermano mayor, que no fallaba y, encima, se regodeaba. «Estoy nervioso, tío, qué le hago», se quejaba el pequeño.

La penúltima pregunta sobre quiénes fueron los arquitectos del nuevo San Mamés desató la ira de todos. «Estuve ayer en casa estudiante. Estoy nervioso», insistía Nico, al que ya se le veía muy agobiado ante las quejas de todo el equipo de grabación. Y llegó la última cuestión. «¿Iñaki, crees que tu hermano sabrá que le estamos gastando una inocentada?». «¡Sois unos hijos de puta!», respondió el agraviado ante las risas de todos.