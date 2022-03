Las cámaras de Movistar recogen insultos racistas a Nico Williams en el Benito Villamarín

🚨 Hoy en el #Golazo:



❌ Denunciamos cánticos racistas contra @vinijr en el Estadi de Son Moix



💥 A las 14h en @Gol, TODAS las imágenes



🧐 Van a dar mucho que hablar…



👊🏻 Fuera esta lacra de @LaLigapic.twitter.com/BXLOB7SbMD El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) March 15, 2022

Por desgracia, estos episodios no son nuevos en el fútbol español. Tampoco en el seno de los Williams. El 25 de enero de 2020 Iñaki padeció los desagradables improperios de un reducido sector de la grada del Espanyol, un caso que acabó en los tribunales. Se convirtió en la primera querella que el Servicio de Delitos de Odio, en este caso de Barcelona, presentó por insultos racistas a un futbolista. En aquella ocasión, el club perico identificó a tres personas que profirieron el detestable pero clásico «uh, uh, uh».Fueron dos aficionados -uno se acogió a su derecho de no contestar preguntas y el otro no se presentó en el juzgado-, además de un tercero menor de edad. El propio delantero del Athletic, que declaró a través de videollamada, declaró que se sintió «humillado e indignado porque en pleno siglo XXI se sigan produciendo vejaciones racistas». La investigación sigue abierta a día de hoy.