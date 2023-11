El intercambio de regalos entre Unai Simón y un niño de Girona: «Eres mi inspiración»

La ilusión de cualquier niño que acude a ver en directo a sus ídolos es llevarse un recuerdo de los protagonistas. Unai Simón regaló su camiseta a un pequeño aficionado que viajó desde Girona para ver un partido de 'su' Athletic en San Mamés. Le preparó una gran pancarta que llamó la atención del portero, que no dudó en tener un buen detalle con el chaval.

Cuando Unai conoció a Unai.



De portero a portero. #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/oowAs5r1bS — Athletic Club (@AthleticClub) November 14, 2023

Lo que no se imaginaba Simón es que tiempo después el niño, que también se llama Unai y es portero, se volvería a aparecer en su camino. En una de las últimas visitas a Barcelona (en Liga o en Copa ante el Rubí), el pequeño Unai esperó entre la multitud a la llegada al hotel de la plantilla rojiblanca con un objetivo: hacerle llegar a su héroe algo muy importante para él.

«Unai, eres mi inspiración. Eres el mejor», era el mensaje, escrito en un papel, que el chaval había preparado junto a uno de sus guantes. Se lo regaló a Simón, devoldiendo el presente que el internacional español le había entregado días antes en La Catedral. «Estaba muy nervioso. Me preguntó si era portero y le dije que sí. También el equipo en el que jugaba», cuenta el pequeño, con la voz entrecortada de la emoción.

«Encima me ha firmado»

«Ha ido muy bien, ya le he dado el guante y encima me ha firmado. ¡Qué suerte!», celebra Unai, al que la sonrisa no le cabe en la cara. Fueron dos días inolvidables para él gracias a su ídolo, que tuvo un precioso detalle. Uno tiene su camiseta, un tesoro. El otro un pequeño guante con un precioso mensaje en su interior.