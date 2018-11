Iturraspe no cuenta para Berizzo ni en la Copa Iturraspe se lamenta durante un partido. / Fernando Gómez El centrocampista se queda fuera de la lista para el duelo de esta noche en la que sí está Yeray Álvarez JUANMA MALLO Miércoles, 28 noviembre 2018, 13:13

Ander Iturraspe no aparece en la lista de convocados para el duelo de esta noche contra el Huesca, el partido de ida de la Copa del Rey. El centrocampista vizcaíno no cuenta para Eduardo Berizzo ni en la competición del KO. Lleva el futbolista de Abadiño sin jugar un encuentro desde el 26 de septiembre, contra el Villarreal, en una semana que había doble jornada y el entrenador de Cruz Alta decidió dar descanso a algunas de sus piezas. Y el técnico argentino no le considera una opción para un duelo de dieciseisavos de final para el que sí está listo Yeray Álvarez.

El central de Barakaldo se lesionó a principios de noviembre, el día 5, y esta mañana, tras el entrenamiento en Lezama, ha entrado en la lista. Quizá no sea titular, pero sí puede contar con unos minutos.

También están convocados Ganea, Berchiche -lógico ya que está sancionado para la Liga-, Guruzeta y Nolaskoain. Se quedan fuera los lesionados Raúl García, Rico y Balenziaga.