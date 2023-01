Jagoba Arrasate, el maestro de Berriatua que hace soñar con Europa a Osasuna

Osasuna dormirá por encima del Athletic si mañana este lunes en San Mamés (21.00 horas). El dato confirma que el club navarro está metido en la batalla por Europa pese a que en Tajonar insistan una y otra vez que esta no es su guerra.

Los navarros han participado en cuatro ocasiones en la Copa de la UEFA, la primera en 1985-86 y la última el curso 2006-07, en donde cayeron en semifinales ante el Sevilla. Un maestro de Berriatua que ganó un concurso de bertsolaris en Amalloa (un barrio de Markina) ha llevado de nuevo a la hinchada de El Sadar a soñar con las noches continentales.

«Soy más duro como entrenador que en la escuela. Los chicos van al fútbol porque quieren». Jagoba Arrasate (Berriatua, 44 años) hacía esta comparación en noviembre de 2010. Era su primera entrevista, publicada en este medio, y entonces era un prometedor técnico que iniciaba su carrera en el juvenil de la Real Sociedad, el club en el que jugó en la misma categoría y del que se hizo socio con 16 años cuando se inauguró Anoeta. Llegó a Zubieta fichado por Bittor Alkiza, entonces responsable de la cantera blanquiazul, sorprendido por el excelente rendimiento del Elgoibar, al que dirigía en Tercera.

Hoy las jerarquías se han invertido. Alkiza es su segundo en Osasuna. Y también se ha acabado el pluriempleo. Arrasate ya no da clases en sexto de Primaria en un colegio de Elgoibar. «Mi madre hubiera preferido que siguiera de profesor. Hoy es el día que me lo dice también, que a ver cuándo me retiro de esto que ella sufre. No le gusta que esté en el foco. Una madre lo que quiere es tranquilidad para su hijo», confesó a este periódico en 2019 cuando ya era entrenador de Primera con Osasuna.

Dos años y medio después de aquella primera entrevista, el prometedor técnico fue designado como entrenador de la Real Sociedad. En su primera campaña eliminó al Olympique Lyon en la previa de la Liga de Campeones y fue séptimo en Liga. Jokin Aperribay le renovó, pero le cesó en octubre de 2014 por la mala situación en Liga y haber caído en la previa de la Liga Europa.

Tras un brillante paso por el Numancia, con el que perdió la última eliminatoria del play-off de ascenso a Primera, fichó por Osasuna. Era el lugar ideal para que en las gradas prendiera su apuesta por el fútbol 'rock and roll' de fuerte presión arriba y jugar a máxima intensidad. «Le dije a Alkiza que este era el lugar ideal para nosotros», indicó. Así ha sido.

Arrasate se ha ganado a las gradas de El Sadar. No hay cosa que más agrade allí que un equipo bravo que juegue a toda velocidad. Esa es la propuesta de Arrasate que tiene a Mendilibar y Jurgen Klopp como referentes. Después de años turbulentos, y de rozar incluso el descenso a Segunda B, los hinchas navarros disfrutan de nuevo por todo lo alto.

Apuesta por la cantera

De la mano de Arrasate, Osasuna recuperó su puesto en Primera y se ha mantenido tres años en la categoría de forma holgada. En este tiempo el entrenador ha tenido tiempo además de aupar a la élite a dos de los canteranos más interesantes de las últimas décadas. Moncayola es ya una realidad, al punto de que Marcelo Bielsa pidió su fichaje a Iñaki Arechabaleta y Ricardo Barkala anunció la víspera de las elecciones del Athletic que pagaría su cláusula de rescisión. La última irrupción es la del mediopunta Aimar Oroz, un jugador de una gran clase que se ha convertido en una de las revelaciones de la campaña. Arrasate le da galones y el joven responde. Ha jugado trece de los quince partidos de Liga en los que ha firmado dos goles y una asistencia.

Esta temporada ha dado un paso adelante. Es noveno. Hay motivos para el optimismo en el Osasuna. Sus seguidores sueñan con que Arrasate sea el entrenador que les lleve a la quinta participación europea de su historia.