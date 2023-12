El japonés del Cayón: «Los más famosos del Athletic en mi país son los Williams y Simón»

Las estrecheces económicas obligan al Cayón a tirar de jugadores cántabros. Con 600 euros de sueldo tope mensual no se puede captar talento lejano. Sólo hay un futbolista que rompe la norma de la procedencia. Es Hitoshi Ishida, un central japonés nacido hace 27 años en Machida, una ciudad de 420.000 habitantes del área metropolitana de Tokio.

Tiene una motivación: formarse en Europa para ser capaz de cumplir su sueño, jugar un día en un club de Primera o Segunda de su país. Para lograrlo ha dejado por el momento aparcado ejercer como profesor o economista.

Hitoshi Ishida, Hito para sus vecinos de Santa María de Cayón, lleva cinco años en Europa. Dio sus primeros pasos en el fútbol en su ciudad natal. «A los 12 años decidí que quería ser jugador profesional». Se integró en la cantera del FC Machida, de la primera división nipona, pero no logró llegar a la cima. «Allí los clubes no tienen filiales como aquí. En cuanto acabé en juveniles me fui a la universidad» en donde estudió Económicas y Magisterio.

Pero su prioridad era ser jugador y tras militar en un Tercera de su país saltó a Europa. Llegó hace cinco años al NK Mladost un Tercera croata, del que salta al año siguiente al NK Međimurje, de Segunda. Su exitoso capítulo en el fútbol balcánico tuvo un final abrupto por el Covid. «Estuve confinado allí sólo, el equipo se hundió económicamente y estuve tres meses sin cobrar», evoca.

Sin su fuente de ingresos, se vio obligado a regresar a su país. Pero el deseo de ser jugador profesional perduraba y decidió saltar a España. Tras una prueba fichó por el Moscardó de Tercera y la pasada campaña se fue al Tarancón de Cuenca, de la misma categoría.

Le parecía poco y decidió tocar unas teclas. Pidió una prueba, la superó y se fue a vivir a Cayón a la casa de unos familiares del preparador físico del equipo. Está encantado. «Aquí me siento como en casa. Estoy muy bien».

Pasar de los 14 millones de la metrópolis de Tokio o de los 3,3 de Madrid a los 9.000 vecinos de Santa María de Cayón es un salto descomunal. Ishida lo tiene claro. Ha ganado calidad de vida. Prefiere esta pequeña localidad de los Valles Pasiegos. «En Madrid apenas te saludaban con un hola. Aquí me paran por la calle o se acercan a charlar conmigo cuando tomo un café y se interesan por mí. Son muy amables. Me siento parte de ellos y muy querido». Además, añade, vivir en la capital significaba 45 minutos de viaje para cada entrenamiento con el Tarancón. «Aquí vengo dando un paseo de cinco minutos».

El rudo del vestuario

Esta encantado además con el recibimiento que le han dado sus compañeros, aunque los considere un poco ruidosos. «Aquí en los vestuarios ponen música para todos y se crea ambiente festivo. Allí son más serios, cada uno concentrado en sus casos y sus cosas».

Evidentemente, no puede vivir del pequeño sueldo que cobra del Cayón. Su principal fuente de ingresos es su trabajo online con equipos de niños de su ciudad natal. «Les doy clases por zoom. Ordeno cuestiones tácticas, decido que se hace en los entrenamientos, veo vídeos y les digo a los chicos las cosas a mejorar. Cada mañana tengo dos o tres clases». Su tiempo libre lo dedica a fortalecer su cuerpo en el gimnasio, pasear y charlar con su novia venezolana que trabaja en un casino en Madrid. «Gana más que yo», bromea con franqueza.

Ishida quería que el sorteo le emparejara ante la Real Sociedad. Le hubiera permitido medirse a Kubo y dado gran repercusión en su país. Aún así, se toma como una gran alegría medirse a los rojiblancos.

«Al poco del sorteo comencé a recibir llamadas de mis amigos de Japón. Me decían 'vas a jugar contra el Athletic, ¡que grande y que bonito!», recuerda. «Muchos de los aficionados al fútbol saben quién es», señala. «Allí los más conocidos con Nico e Iñaki Williams. Son muy apreciados en el juego EA Sports (ante FIFA) porque son muy rápidos. Unai Simón también es muy famoso porque juega en la selección».

Sin embargo, él tiene un objetivo tras el partido. Se dirigirá a Raúl García y le pedirá su camiseta. «Es un grande y quiero un recuerdo suyo». Tendrá algo más que rememorar del navarro. Si, como parece, el navarro es titular al japonés le tocará marcarle.

Ishida no ha olvidado su sueño. Como buen japonés, tiene una hoja de ruta marcada. «El año que viene seguiré en España, pero soy un ganador que quiero ir hacia arriba y cobrar mejor. Luego hasta los 30 deseo jugar en la Primera o Segunda japonesa».

Y como buen ganador avisa de que no se da por derrotado por el Athletic. «Claro que podemos ganar. Quiero llevarme el triunfo en cada partido».