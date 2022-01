Javi Martínez: «En el Athletic podía haber cobrado más que en Catar»

El estreno de Javi Martínez en Twitch dio para muchos titulares. Además de desvelar los detalles de su accidentado salto de la valla de Lezama, el exjugador rojiblanco, ahora en Catar, aseguró que en el Athletic «podía haber cobrado más que en Catar». Es más, en la entrevista aseguró que «extraño mucho jugar en San Mamés -el viejo-. Es lo mejor que le puede pasar a un futbolista».

La pregunta que se harán los socios ahora es porque el navarro, de 33 años, ha aceptado la oferta del Qatar Sports Club en vez de intentar volver a su querido Athletic, sobre todo teniendo en cuenta que estuvo en el punto de mira de la directiva el pasado verano. Eso sí, la fallida operación de fichaje no tuvo nada que ver, según su versión, con unas desmedidas pretensiones económicas por su parte. De hecho, el jugador insistió en que en Bilbao habría ganado más que en el país árabe, aunque eludió dar más detalles sobre un hipotético regreso a San Mamés como miembro de su primera plantilla.

Javi Martínez abandonó el Athletic en el verano de 2012 tras fichar por el Bayern de Múnich que desembolsó los 40 millones de euros de su cláusula de rescisión. Su salida rumbo al club bábaro supuso una decepción para la afición rojiblanca, aunque él no olvida su paso por el club bilbaíno, por lo que asegura que irá a muerte con su antiguo equipo en La Supercopa. «Ojalá pueda ganar el Athletic», deseó. Incluso no descartó ir a ver el partido: «Es en Arabia Saudí, que pilla cerquita, y me encantaría ir pero no sé si podré por el covid».