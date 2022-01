Javi Martínez se pica con un usuario en Twitch al recordarle lo que sucedió con la valla de Lezama: «Este es un cafre»

Estreno movidito de Javi Martínez en Twitch. El exjugador del Athletic, ahora en Catar, ha debutado recientemente en la popular red social y ya ha dejado su primera polémica. Nada más comenzar el directo en el que iba a responder a preguntas, un usuario se mostró inquieto por saber qué pasó el día que Javí Martínez saltó la valla de Lezama. Al principio, el jugador se lo tomó a broma pero ya después, estalló. «Este es un cafre», dijo en pleno directo.

La pregunta del usuario tenía toda la intención del mundo. «¿Te gusta saltar vallas?». Se la hizo hasta en dos ocasiones y a la segunda respondió. «Sí, sí me gusta. Algún día lo explicaré y seguramente te decepcione. Ya te lo explicaré, tío». Lo que parecía un tono amable y enrollado pronto se convirtió en un mosqueo considerable. «Es lo que comentaba antes, la gente que tira mucho hate. Este tendrá 12 años. Si a mi me pilla con 18 años y me dice esto un tío igual me afecta. Ahora con 33 años me viene el chaval este y me empieza a hablar así y me la suda completamente».

Javi Martínez venía a recordar el discurso dado por el jugador del Osasuna, Rubén García, en el que critica en lo que se ha convertido las redes sociales. «Bajo el anonimato buscan generar dolor», dijo el osasunista. El exrojiblanco, entonces, pidió a los usuarios de las redes que diesen ejemplo y que actuasen con responsabilidad. «No seáis como este cafre. Vamos a intentar tener buen rollo».

Raúl García y la Supercopa

No fue sobre el único tema que charló Javi Martínez. Apoyó las palabras de Raúl García sobre jugar la Supercopa en Arabia. «Es como si en la final de la Europa League que jugamos, en vez de ir a Bucarest tendríamos que haber ido a Pekín. La mitad de la gente no hubiese podido ir. (...) Aquí prima el dinero y encima con el tema del covid, está todo el fútbol tieso. Lo dijo Florentino y tiene razón».

Porra para la Supercopa

El exrojiblanco tiene claro por quién apuesta para la Supercopa: «Ojalá pueda ganar el Athletic». Y no descarta ir a ver el partido: «Es en Arabia Saudí, que pilla cerquita, y me encantaría ir pero no sé si podré por el Covid».

Final de la Europa League

A la respuesta de una usuario que decía no haber superado la derrota de 2012 en Bucarest contra el Atlético, Javi respondió que él tampoco lo había superado. «Fue un año muy duro, no podíamos mirar. El día más difícil que haya pasado como futbolista, a parte de la lesión».

Simón, «porterazo»

Javi Martínez tuvo tiempo para deshacerse en elogios hacia Unai Simón y los entrenadores de porteros de Lezama: «Unai Simón es un porterazo de locos. No sé lo que hacen en Lezama que sacan unos porteros de locos. Un portero lo que necesita es confianza, minutos, y eso en el Athletic se lo dan desde el minuto uno».

Las redes sociales

«El discurso de Rubén García es para analizarlo. Hay muchos 'incluencers' que están con depresión, otros se han suicidado...». El jugador del Osasuna llegó a decir que muchos «bajo el anonimato buscan generar dolor».