Javi Salgado realizará el saque de honor en el Athletic-Valencia Javi Salgado con la camiseta del Athletic en el vídeo para anunciar el homenaje. / ATHLETIC CLUB El club rojiblanco se suma a los homenajes que recibirá el exjugador del Bilbao Basket EL CORREO Viernes, 27 septiembre 2019, 13:31

Fútbol y baloncesto unidos por un gran deportista como Javi Salgado. El exjugador del Bilbao Basket realizará el saque de honor poco antes del Athletic-Valencia que se disputará este sábado 28 de septiembre en San Mamés.

De esta forma el Athletic se suma a los homenajes que se rendirán esta semana al exjugador bilbaíno por su destacada trayectoria profesional que se cerró con su decisión de colgar las botas tras la consecución del ascenso a la ACB del Bilbao Basket. Al día siguiente, se le rendirá otro acto de reconocimiento en Miribilla en el partido que enfrentará a su todavía equipo, ya que ahora es entrenador ayudante, contra el Valencia Basket.

«Soy de Santutxu y he mamado del Athletic desde muy pequeño. Mi aita era socio y he estado toda la vida animando y viendo los partidos aunque me hubiera gustado haber ido más a San Mamés», rememora Salgado en el vídeo colgado en la web de club rojiblanco para anunciar el homenaje. Sobre el saque de honor, asegura que «va a ser un momento muy especial porque es algo al alcance de muy pocos a no ser que seas jugador rojiblanco. Es un orgullo poder hacerlo y estoy muy contento».

Salgado se formó en las categorías inferiores de Maristas. Fue uno de los estandartes del Bilbao Basket que logró el ascenso a ACB en 2004 y que vivió los años dorados del equipo con la final de liga que disputó en 2011 ante el FC Barcelona, la clasificación o la disputa de la EuroLeague. En total, 14 temporadas las que ha jugado en la máxima categoría del baloncesto entre el equipo bilbaíno, el Gipuzkoa Basket y el Estudiantes.