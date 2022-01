Morcillo, cedido al Valladolid

Jon Morcillo se marcha cedido al Valladolid. Tal y como había adelantado este periódico, el extremo de Amorebieta terminará la temporada en las filas del conjunto pucelano, uno de los candidatos a ascender a Primera. Los castellanoleoneses marchan terceros, a dos puntos del Eibar, en puestos de ascenso directo.

Morcillo no ha contado apenas para Marcelino, quien le abrió la puerta de salida hace unas semanas. «Si un jugador habla conmigo sobre su futuro y decide algo contrario a lo que pienso yo, no me opondré», dijo el técnico sobre la posible salida del extremo. A sus 23 años, apenas ha sumado 49 minutos en la presente temporada tras ser un hombre importante en la etapa de Gaizka Garitano en el banquillo de San Mamés.

El Leganés también se había interesado en el jugador, que finalmente jugará en el conjunto dirigido por Ronaldo Nazario. Precisamente el Valladolid ha derrotado este domingo a los madrileños (1-0). Morcillo podría debutar como blanquivioleta el miércoles ante el Betis en la Copa.