Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Pues nada: ya es oficial aunque no lo sea, porque lo ha dicho Valverde y lo más lógico es confiar en su palabra. El mejor jugador del Athletic se va a no se sabe dónde, aunque posiblemente será el Barcelona, y tranquilos, aquí no ha ...

Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión