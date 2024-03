Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram



Hace algunas semanas me llamó un amigo de Madrid, sin relación ideológica con el Athletic, que después de comentar nuestras cosas, y sin venir demasiado a cuento, me dijo: «Qué buena pinta tiene ese Vivian. Eso sí que es un central». Me habló de ...

Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Athletic