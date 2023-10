José Félix Guerrero no olvida la salida de su hermano Julen del Athletic: «El club no se portó bien» Recuerda la marcha del mito rojiblanco y elogia el trabajo de cantera que hace la Real Sociedad

A.M. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Después de una vida ligado al Athletic -26 años en concreto-, Julen Guerrero vivió en apenas dos años dos despedidas que le dejaron un mal sabor de boca. La primera, como futbolista, en 2006. La segunda, dos años después, cuando Fernando García Macua remodeló el organigrama de Lezama y determinó la salida definitiva del club del mito rojiblanco. «Macua tenía otras ideas, que no me incluían y ya está. No hay que darle más vueltas. Te da pena que, a pesar de estar en el Athletic veintiséis años, de darlo todo, parece que no has hecho nada», afirmó Julen hace unos meses en una entrevista en 'Jot Down' donde hacía un repaso de su carrera.

En la familia Guerrero no se olvida aquello. Su hermano José Félix, que pasó por Lezama e hizo carrera en la Real Sociedad, criticó la actitud del club, en la segunda parte de la entrevista con 'Relevo', que se publicó el pasado viernes como previa del derbi vasco: «El Athletic no se portó bien. Jugadores como él son patrimonio», afirmó. «Son cosas que los clubes tienen que saber cuidar». Y en ese punto elogió el trabajo de la Real Sociedad: «Está haciendo una masa de cultivo que había desaparecido. En mi época apenas venía gente joven a Anoeta en comparación con la actualidad. ¿Cómo se hace eso? Cuidando a la gente de la casa. Es así. El sentimiento se hace desde que se nace. La Real cambió su historia, optó por contratar a jugadores de fuera de Euskadi, pero la cantera tiene mucho peso». Para ser más rotundo, José Félix pone un ejemplo reciente: «El Antiguoko es un club convenido con el Athletic, pero la Real quiso fichar a varios jugadores del Antiguoko. ¿Qué hizo? Llevar a Oyarzabal a convencerles. Eso es demostrar que hay un sentimiento».

A pesar de los elogios a su exequipo, José Félix es del Athletic, aunque esté dolido porque «no me permitieran jugar»: «Es mi primer equipo porque lo he decidido así, porque mi hijo es del Athletic, mi familia es del Athletic… Es así. ¿Se puede explicar? En Bizkaia, de 100 niños que nacen 99 son del Athletic porque se lo inculcamos». Ya en la primera entrevista que publicó 'Relevo', José Félix afirmaba tener la espinita de no haber debutado con el club de su vida. «En aquel momento no querían dos hermanos en el primer equipo», confesó.

Cuando José Félix es preguntado sobre la lealtad de su hermano al Athletic a pesar de los encontronazos con la última directiva, se muestra comprensible: «Mi hermano decidió pasar toda su vida en el club, hacer historia y él es tremendamente feliz por ello. En ningún momento se arrepiente de haberlo hecho». ¿Por qué? «Para personas como Julen es algo perfecto. Lo que hay que entender es cómo son las personas. (...) Es una persona querida cuando viene aquí. Tiene un gran cariño por parte de la afición y eso está por encima de haberse marchado o no».

Quince años después de haber abandonado Lezama, Julen Guerrero no olvida al Athletic y tampoco cierra su puerta: «Si me llaman para algo, sigo haciéndolo porque siento que, aunque ahora no estoy dentro del club, soy del Athletic para siempre y no tengo ningún reproche en ningún sentido. Tengo un trato cordial, como siempre he tenido con el Athletic, al menos por mi parte». Y explica, en 'Jot Down', qué significa el club para él: «Yo lo siento como una familia, si me hubiera ido, habría sido como quitarle un hijo a la afición».