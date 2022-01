Josep Pedrerol, en 'El Chiringuito': «El Athletic sí es más que un club»

No es la primera vez y seguramente no será la última. Josep Pedrerol ha vuelto a ensalzar al Athletic y a su filosofía después de que el conjunto rojiblanco se clasificara para la final de la Supercopa tras remontar al Atlético de Madrid en Riad. «Qué bonita imagen. Los hermanos Williams abrazados. Amigos del Athletic Club, felicidades. Qué mérito tiene, de verdad». Con estas palabras y con el himno rojiblanco sonando de fondo ha arrancado esta noche 'El Chiringuito'.

🦁 "El @AthleticClub SÍ es MÁS QUE UN CLUB" 🦁



🔴⚪️ "El ATHLETIC es OTRA COSA. Su FILOSOFÍA es ENVIDIABLE"



El inicio de @jpedrerol en #ElChiringuitoDeMegapic.twitter.com/pSW7tskBH8 El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 13, 2022

«El Athletic Club es otra cosa. Porque la filosofía del Athletic es envidiable y no hay que cambiarla nunca, porque hay que sacar pecho por ello. No puedes fichar en todo el mundo, irte a Brasil, a Alemania... No, gente de la casa, de la tierra, que siente los colores, que desde pequeños sueñan con jugar algún día en el club de su día.... Y es tan bonito lo de hoy...», ha continuado el periodista catalán.

«Sé que los amigos del Athletic estáis disfrutando, porque seguramente os han ninguneado, por el hecho de decir que el Atlético de Madrid estaba ya en la final. Y el fútbol es grande por estas cosas. Que no se enfade nadie del Athletic, que es un club muy grande. Pero valoremos lo que hace un club como el Athletic, gente de la casa, el más difícil. Conseguir los éxitos y cuando se consiguen se celebran mejor. El Athletic sí es más que un club», ha finalizado.

Poco después daba la cara Jorge D'Alessandro. El exportero y entrenador de fútbol había sido uno de los que había menospreciado al Athletic en los últimos días al dar por hecho que no podría estar en la final del domingo.