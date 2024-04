Queremos repetir cuanto antes

Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Cuarenta años no pueden pasar en balde. La ría no es la misma, Bilbao no es el mismo. La sociedad vizcaína no es la misma que celebró aquellas Ligas y aquella Copa. El paisaje ha cambiado mucho y, por qué no decirlo, el paisanaje también. ...

Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión