Dos no juegan si uno no quiere El Valencia fue un equipo licenciado en empujones, codazos, patadas, pérdidas de tiempo... Un equipo con camorristas como Diakhaby. Por pegar, pegó hasta Guedes

Dos no juegan si uno no quiere. El cambio en la normativa no trajo un cerrojazo del equipo visitante, la riña propuesta por el Valencia viene de fábrica, y Bordalás es su profeta. Un equipo licenciado en empujones, codazos, patadas, pérdidas de tiempo… Un equipo con camorristas como Diakhaby, desagradables como Foulquier. Por pegar, pegó has