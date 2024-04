Los jugadores del Athletic, desatados en el autobús del aeropuerto cantando: «¡Julen no falla, lolololo!» La plantilla rojiblanca ha aterrizado en Loiu pasadas las 14 horas de este domingo

Bruno Vergara Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Domingo, 7 de abril 2024, 14:51 | Actualizado 15:12h. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Tras una larga madrugada en la que la plantilla del Athletic al completo y sus familias festejaron el título de Copa, los jugadores rojiblancos siguen eufóricos. En el autobús del aeropuerto que les llevaba al avión, conocidos en el argot como 'jardineras', los futbolistas saltaban de júbilo al ritmo de 'Freed From Desire' de Gala Rizzatto.

Los futbolistas lo han hecho cambiando la letra en honor a uno de los héroes de la final. Julen Agirrezabala, el portero del Athletic que paró uno de los penaltis después de evitar un gol cantado de Muriqi. «Julen no falla, lolololo, Julen no falla, lolololo», cantaban los jugadores en el autobús mientras no paraban de botar.

Agarrados a las barandillas del interior del vehículo, el autobús se mueve con los saltos de los futbolistas, todos con la medalla al cuello y eufóricos. En las imágenes también aparece José Ángel Iribar, sentado y dando palmas al ritmo que marcan los futbolistas.

Uno de los jugadores que les marca el ritmo con el pegadizo estribillo es Ander Herrera, que comienza a silbar para que todos sigan al unísono la canción en honor a Agirrezabala.