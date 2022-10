La mala noticia del mes de octubre para el Athletic

El Athletic ha frenado en octubre tras un mes de septiembre que fue un acelerón continuo. Dos empates y una derrota han hecho descender a los rojiblancos a la sexta plaza, que sigue siendo muy buena -cualquiera la firmaría para la clasificación final-, pero no deja de estar tres escalones por debajo de la que ocupaban los rojiblancos cuando se enfrentaron al Atlético el sábado pasado. Ernesto Valverde no está preocupado y destaca que, más allá de ciertos altibajos, su equipo compite bien en todos los partidos y no negocia con su estilo de juego, ambicioso, intenso y vibrante.

No le falta razón al técnico rojiblanco. Su lectura de la situación es correcta. Ahora bien, quizá no sea del todo completa. Y es que hay algo que se está empezando a detectar en esta cuesta arriba de octubre y que tiene su importancia en un equipo que, hasta la fecha, ha tenido un once titular muy claro, casi innegociable, de esos que los aficionados pueden recitar de carrerilla. Nos referimos al bajón en el rendimiento de jugadores como Muniain, Sancet, Berenguer o Lekue. Es cierto que Nico Williams ha tenido sus dientes de sierra y que, frente al Atlético, Reinildo le amargó la vida, pero salvo esa excepción en todos los demás partidos, aunque sea durante veinte minutos como en Getafe, ha sabido ser desequilibrante.

El caso de Lekue, que ha bajado claramente sus prestaciones este mes y en Getafe se coronó con un error de bulto que propició el 2-2, tiene una importancia relativa. Al igual que Marcelino, con quien fue titular en 21 partidos la pasada temporada, Valverde le ha dado mucho carrete. Los últimos seis encuentros, de hecho, el bilbaíno los ha jugado enteros. Le considera un jugador cumplidor, intenso, muy entregado y apto para las dos bandas. Ahora bien, nadie discute que el flanco izquierdo de la defensa tiene un inquilino indiscutible en Yuri Berchiche siempre y cuando coja la forma tras sus repetidas lesiones y pueda jugar a su nivel. En ese caso, Lekue sería la primera opción de recambio para los dos laterales titulares, De Marcos y Berchiche, que lo fueron en los dos primeros partidos de Liga ante el Mallorca y el Valencia.

La duda Que Herrera entre en el once crea un interrogante que afecta a Muniain, Berenguer y hasta Sancet

Lo que tiene de verdad importancia es lo relativo a Muniain, Sancet y Berenguer. Hablamos de piezas básicas en el frente de ataque rojiblanco, donde el futbolista más regular hasta la fecha, por mucho que sus errores de cara a gol sigan escociendo como siempre, está siendo con diferencia Iñaki Williams. Los tres han sido siempre titulares, con la única excepción de la suplencia del exjugador del Torino el martes en el coliseum Alfonso Pérez. El caso de Muniain es de máximo interés. Para Valverde, como para el resto de sus predecesores en el cargo, el navarro ha sido indiscutible. La duda es si continuará siéndolo tal y como está rindiendo. Y es que más allá de su entrega y su protagonismo en el juego, muchas veces excesivo, en diez jornadas como volante ofensivo el capitán rojiblanco no ha sido capaz de marcar un gol ni de dar una sola asistencia.

Interrogante

En los dos últimos partidos, Valverde lo ha sustituido pronto, algo que no había hecho hasta ahora. En el minuto 66 ante el Atlético y en el 55 frente al Getafe. La titularidad de Herrera en la posición en la que venía jugando Muniain abre un interrogante. Txingurri reconoció el martes que quiere aprovechar «la velocidad» que el exjugador del PSG puede darle al fútbol del equipo, una velocidad que el capitán no es capaz de imprimir con su tendencia natural a las conducciones y regates, que tantas veces terminan en faltas, la mayoría, por cierto, lejos del área rival.

Habrá que ver cómo resuelve Txingurri este dilema. El martes lo hizo devolviendo a Muniain a la banda, como años anteriores cuando el Athletic jugaba con dos pivotes. La apuesta, sin embargo, no funcionó en absoluto, de ahí el cambio en el minuto 55. En este sentido, hay una cosa clara. La titularidad del capitán va a acabar dependiendo del nivel que ofrezcan los jugadores con los que compite por un sitio en el once: Herrera, Berenguer y hasta Sancet, porque tampoco sería un disparate ver a Muniain como volante derecho. Si Herrera recupera el tono físico, jugará con regularidad. Básicamente, porque es un futbolista sin grandes altibajos en su rendimiento, un defecto que resulta inaceptable en clubes como el Manchester United o el PSG. En estos grandes uno sólo puede quedarse en el banquillo porque la competencia es brutal, nunca porque el entrenador dude de si vas a rendir al 90 o al 20%.

Iñaki Williams está siendo con diferencia el jugador más regular de todo el frente de ataque

Competencia

Esta situación puede ser positiva para el Athletic, ya que va a obligar a Sancet y a Berenguer a espabilarse y a salir por el túnel de vestuarios con el cuchillo entre los dientes. En caso contrario, pueden acabar en el banquillo, donde el segundo de ellos, que empezó la Liga como un tiro, ya estuvo el sábado. El joven canterano, por su parte, empieza a jugar con fuego. Su rendimiento ha bajado mucho en los tres últimos partidos. En las salidas a Sevilla y Getafe, de hecho, Valverde lo ha retirado en el minuto 55, es decir, bastante antes de lo que tiene por costumbre.

Futbolista de un potencial enorme, quizá el mayor de la plantilla, Sancet tiene que crecer hasta convertirse en una garantía de rendimiento y, desde luego, en un jugador de noventa minutos, de esos que los entrenadores solo cambian para que descansen un poco y se lleven una buena ración de aplausos. No puede ser un cara o cruz. Digamos que, en la medida de lo posible, tiene que ser una moneda con dos caras, como aquella que Thomas Mitchell le entregaba a Cary Grant en 'Sólo los ángeles tienen alas'. Sería fundamental para el Athletic.