«Tenemos jugadores que hacen goles, y los van a hacer»

El empate frente al Mallorca dejó un sabor amargo a Ernesto Valverde por el resultado, pero no por el juego de su equipo. El técnico del Athletic ha admitido hoy en Lezama que «el encuentro en líneas generales me dejó buenas sensaciones» y por ello ha pedido a sus jugadores que mantengan la línea mostrada el pasado lunes en San Mamés, con sus convenientes correcciones, para ganar mañana al Valencia. En este sentido, ha dejado claro que no le preocupa la ausencia de gol porque está convencido de que llegarán. «Nuestros jugadores hacen goles, y esta temporada vamos a hacer goles», ha sentenciado.

El técnico ha respondido así para tratar de frenar la preocupación por una posible reedición de los males del Athletic en la pasada temporada, donde a los rojiblancos se les escaparon puntos a lo largo de la Liga por su cara de acierto de cara a la portería rival. Para Valverde, lo mejor es insistir. «Nuestra obligación e intención como equipo es generar muchas situaciones de gol. Cuantas más, mejor. Al final nuestros jugadores son más o menos certeros pero hacen goles, lo hemos demostrado en pretemporada y en esta temporada vamos a hacer goles. Que frente al Mallorca no lo hicimos porque el portero estuvo acertado, le felicitamos y a seguir adelante. Tenemos que seguir en esta línea, abstraernos de los comentarios sobre los goles y perseverar en lo nuestro, ser un equipo que cree situaciones de gol que es lo que gusta a la gente».

Eso sí, es consciente de que el partido de mañana es diferente, ante un Valencia que tiene otras fortalezas y otro estilo y que también obligará al Athletic a mantener la firmeza defensiva que evidenció ante el Mallorca. «Debemos mantener una estructura que nos permita seguir atacando pero el Valencia supone un cambio de estilo, intenta jugar desde atrás, son rápidos a la contra y es un partido complicado porque vienen después de una victoria. Pero para nosotros es un duelo importante después de no haber ganado el otro día».

Respecto a lo mostrado frente al Mallorca, Valverde también se ha referido a esa apuesta por introducir a Muniain y Sancet juntos en el once y ha dejado en el aire la posibilidad de repetir mañana. «Es una posibilidad que podamos jugar con tres jugadores por dentro. La única cuestión es el perfil de esos jugadores. El pasado año Sancet jugó de segundo delantero y Muniain en el costado, pero se pueden juntar bien por dentro. Y ahora veremos si son capaces de asumir el papel defensivo que requiere este partido, pero tenemos posibilidades y soluciones dentro de la plantilla». Entre ellos Vencedor, de quien ha dicho que «tiene capacidad para organizar el juego del equipo, incluso jugando en otra posición puede bajar a organizar porque tiene fútbol».

También ha valorado la presencia de Iñaki Williams en la banda derecha en el primer encuentro, y ha asegurado que «mi intención es que alterne las dos posiciones, es una ventaja a la que no vamos a renunciar». Y por último, ha asegurado que Adu Ares y Luis Bilbao seguirán en la órbita del primer equipo y alternando con el filial cuando arranque la competición del Bilbao Athletic.