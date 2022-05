Karanka encuentra al mejor Molina en el Granada

«Hasta que no lo conoces no eres consciente de lo bueno que es en todo, lo que genera, cómo finaliza. Para salir de inicio con él (frente al Mallorca el pasado sábado) tuve ciertas dudas porque solo arriba podía estar un poco desprotegido. Molina es un chico espectacular, como sus números. Ha renovado otro año y para nosotros, en el vestuario y en el campo, es importantísimo. Ha salido en momentos complicados en el segundo tiempo. Es una pena no haberle conocido 20 años antes». Así habló el técnico del Granada, Aitor Karanka, sobre el veterano delantero de Alcoy tras la determinante victoria con goleada en la isla (2-6) en la última jornada liguera. Un triunfo que ha colocado al equipo nazarí dos puntos por encima de la zona de descenso que marca, precisamente, el conjunto balear.

Lo que supone Molina para el club andaluz en los terrenos de juego quedó claro en Palma. A sus 40 primaveras, el ariete alicantino salió en la segunda parte, cuando el partido se había vuelto ingobernable, una auténtica ruleta rusa de resultado imprevisible entre dos adversarios acuciados por las urgencias. Con la salvación en el alambre para ambos contendientes, ningún futbolista quería el balón. Volaba de un lado a otro sin control sin que nadie tomara el mando. La presión y la tensión se palpaban en el césped. Pero él tenía varias balas y un cargador lleno de experiencia. Se convirtió en el 'otro yo' del entrenador, una extensión de Karanka en el césped. Lo primero que hizo fue reordenar a sus compañeros; lo segundo, motivarles; y lo tercero, asumir y cargar con toda la responsabilidad.

Con el técnico alavés el Granada ha puntuado los últimos tres partidos; empates ante Atlético y Celta y victoria en Palma

El Granada siempre había estado por delante en el marcador, pero el ida y vuelta en el que se había convertido el encuentro amenazaba tres puntos que eran oro molido. El técnico alavés encontró entonces al mejor Molina. Un filón en el carrusel de Mallorca. El delantero dio un recital. Aguantó la pelota de espaldas para ganar tiempo cuando el resto del equipo necesitaba reubicarse: frenó a los suyos cada vez que intuyó precipitación en sus acciones; y aceleró siempre que encontró una grieta en el sistema defensivo. Resultado: dos asistencias y dos dianas que certificaron una goleada canjeable por una máquina de respiración asistida. Para la tropa de Karanka el oxígeno sólo será natural si a lo conseguido en Mallorca se suma hoy otra victoria ante el Athletic en Los Nuevos Cármenes.

Expectativas

La simbiosis entre el técnico de Vitoria y el jugador de Alcoy ha encendido una luz al final del túnel de un club que hace escasas semanas tenía pie y medio en Segunda. En la jornada 27 se cayó del banquillo Robert Moreno y, cinco después, Rubén Torrecilla. El primero defraudó las expectativas y el segundo no supo reconducir la dirección de una escuadra que navegaba a la deriva.

En lo que supuso su debut como entrenador en Primera, Karanka cogió las riendas del Granada en el Wanda Metropolitano. Empate a cero en lo que supuso una importante inyección anímica. Después igualada a uno en casa ante el Celta con el tanto local en el descuento. Y el sábado triunfo contundente y quién sabe si decisivo en Mallorca. Cinco puntos de nueve posibles para salir de la pesadilla y soñar con la permanencia.