El aplaudido alegato de Koke a favor de Nico Williams tras sufrir los insultos racistas

Koke, el capitán del Atlético, no dudó en mostrar justo después del pitido final en el Metropolitano, tras el encuentro que terminó con victoria local frente al Athletic, su apoyo a Nico Williams, quien en el minuto 37 recibió insutos racistas desde la grada, con sonidos que imitaban al mono. Según ha podido saber este periódico, la Policía ha identificado a una persona como autora de los hechos.

🗣️”El Atlético de Madrid está a favor de Nico y en contra de estas situaciones”



Mensaje de capitán 🔉Las palabras de Koke sobre los insultos racistas contra Nico Williams en el Metropolitano#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/ADoJxkSDbq — DAZN España (@DAZN_ES) April 27, 2024

El jugador colchonero reconoció «no haber escuchado nada», en una jugada en la que el pequeño de los Williams se disponía a sacar un córner delante del fondo sur de la grada, el ocupado por el Frente Atlético, pero eso no evitó el mostrar su posterior rechazo ante esta situación. «Estas cosas no deben pasar en ningún sitio y tiene todo mi apoyo», apuntó.

El momento en el que Martínez Munuera paró el partido en el Metropolitano por insultos racistas contra Nico Williams #LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/GSHngDoaQj — DAZN España (@DAZN_ES) April 27, 2024

En una breve declaración a pie de campo, el centrocampista madrileño le envió «mucho ánimo» al atacante del cuadro vizcaíno y afirmó haber ido a preguntar qué es lo que había sucedido cuando se percató de que Nico miraba a la grada con gesto contrariado y se dirigía al linier, al que tenía a escasos metros en ese momento.

«Le quiero mandar mucha fuerza porque en nuestra sociedad y en el fútbol gente así no tiene cabida y en el Atlético tanto los jugadores como todos los aficionados están a favor de Nico y en contra de esta situación, que no debe de pasar en ningún sitio, en los años en los que estamos», añadió Koke en su comparecencia.

En el momento en el que el pequeño de los Williams se negó a sacar el córner y se dirigió al linier, se puso en marcha el protocolo contra el racismo que existe en los partidos de la Liga. El encuentro quedó detenido hasta que por la megafonía del estadio se solicitó en dos ocasiones a los aficionados que «se abstengan de realizar cánticos ofensivos». Todo ello quedó reflejado en el acta.

Pitidos en el estadio

Una buena parte del estadio reaccionó a esta demanda con silbidos. Mientras tanto, Giménez y Griezmann intentaban calmar a los hinchas radicales colchoneros. Ocho minutos después de eso, Nico anotó el empate del Athletic, ante la misma portería de donde surgieron los insultos, y el ariete corrió hacia el banderín de córner señalándose la piel de su brazo derecho. Un festejo con claros tintes reivindicativos. «He celebrado con un poco de rabia, porque no es normal», reconoció a la postre Nico.

🗣️ “La gente tiene que pitar al que insulta, no a la víctima”



Iñaki Williams, sobre lo sucedido con su hermano Nico en el Metropolitano. Así lo explica a @javivalle17 en DAZN 🔉 #LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/qVwcQ0ISys — DAZN España (@DAZN_ES) April 27, 2024

Su hermano, Iñaki, arropó ayer a su hermano como no podía ser menos, mostrándose muy sorprendido y dolido por lo ocurrido en el campo del Atlético. «Hay que silbar a quien insulta no a la víctima», lamentó. «Basta ya de racismo. Me da pena que tengamos que salir a dar estos mensajes. Es momento de alzar la voz y acabar con esto. No se puede tolerar. Somos un ejemplo para los niños. Venimos al campo a disfrutar, a hacer disfrutar. Esa debe ser la esencia del fútbol», afirmó el internacional con Ghana.