Las lágrimas de una familia de Huelva al pisar por primera vez San Mamés: «Algo así no se olvida» El regalo de Reyes de la pequeña Leire se hizo realidad en la visita del Getafe... y tres parientes repitieron por sorpresa ante Osasuna

Las primeras veces nunca se olvidan. El primer beso, la primera vez en conducir, en coger un avión... Mil temblores recorren el cuerpo en situaciones hasta entonces desconocidas. Muchas de ellas desembocan en nervios incontrolables que se traducen en lágrimas. Es lo que le sucedió a una familia de Huelva al entrar por primera vez en San Mamés. La cuenta de Twitter del Athletic ha compartido los vídeos grabados por un aficionado onubense que inmortalizó las reacciones de sus parientes al acceder a La Catedral.

🥹 La primera vez en San Mamés.



❤️ Desde Huelva, esta familia desprende emoción a raudales.



Qué bonito es ser del Athletic, sea donde sea. #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/y18Dg9E5hO — Athletic Club (@AthleticClub) April 13, 2023

Miguel Ángel Sánchez es el hincha rojiblanco que eternizó el momento de sus cinco familiares. En una conversación con EL CORREO ha relatado la historia de cómo una familia procedente de El Repilado, un pequeño pueblo emplazado en el corazón del Parque Natural de la Sierra de Aracena, al norte de la provincia de Huelva, limítrofe con Badajoz, puso rumbo al templo rojiblanco. Algo más de 800 kilómetros por carretera para cumplir el sueño de su hija Leire, de 10 años. «Le pidió a los Reyes ir a San Mamés a ver un partido». Se debió portar bien porque el regalo le fue concedido.

Ampliar El Chopo Iribar posa junto a la familia. EC

La expedición la completaron Olga Martín, madre de Leire y mujer de Miguel Ángel, y Javier Martín, María José Ríos y Carla Ríos. La visita del Getafe del pasado 1 de abril fue el partido escogido por sus Majestades. Y aunque el resultado no acompañó -empate a cero-, «algo así no se olvida», recuerda Sánchez. Llegaron el viernes a Bilbao tras recorrer España de sur a norte y su estancia en la capital vizcaína, programada para el martes día 5 (el día de la vuelta de semifinales de Copa ante Osasuna), iba a deparar varias sorpresas.

Sorpresón para la familia rojiblanca de Huelva 😢😢🥹🥹🥹❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/JbwqTRcf7x — Bilbosport TB (@BilbosportTB) April 4, 2023

La noche del lunes y gracias a unos contactos, «tuvimos la opción de ir a ver en directo el programa de Edu Velasco en Telebilbao, Bilbosport», rememora Sánchez. Y allí, en el plató, empezó la magia. La familia andaluza contó su historia antes de que un espectador llamase para ofrecer un abono para presenciar el partido ante Osasuna. «Mi cuñado Javi -el elegido para ir- no se lo creía, pero al día siguiente, cuando quedamos con el aficionado, nos dijo que al final tenía tres asientos libres. Imagínate, no nos lo creíamos», recuerda. Le acompañaron Olga y Carla en la que acabó siendo una noche negra para los leones, que rozaron con los dedos una nueva final copera.

El autógrafo del Chopo

A pesar del regusto amargo que dejó la eliminación, fue un viaje inolvidable que todavía iba a deparar una sorpresa más. «Mientras desayunábamos el lunes enfrente del estadio empecé a escuchar música y ver movimiento», cuenta Sánchez. Se trataba de los preparativos al acto de presentación de la estatua que tendrá Iribar en la explanada del estadio. El mismo Chopo firmó un autógrafo para Manuel, el abuelo de Leire que no pudo unirse al viaje. «Estuvo muy majo con nosotros e incluso nos sacamos una foto con él. Con el presidente Uriarte también».

Ampliar La familia posa con el presidente del Athletic, Jon Uriarte. EC

Y es que al margen de los resultados, el fútbol también son vivencias y momentos que nunca se olvidarán. Los de una familia de Huelva que recorrieron España para cumplir su sueño de ver al Athletic en San Mamés. Y por supuesto, al margen de hacer turismo, «todos hicimos el Tour». Puro sentimiento athlectizale.