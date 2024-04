Las lágrimas de un hincha cordobés del Athletic por regresar a San Mamés

Puro sentimiento rojiblanco. La afición del Athletic no entiende ni de fronteras ni de distancias. Así ha quedado demostrado esta temporada cuando los bilbaínos han conseguido alcanzar la gloria tras la conquista de la Copa del Rey. La emoción no solo se desbordó en Bizkaia, este logro histórico se vivió con pasión en muchas partes del planeta. De Sidney a Benidorm, la parroquia rojiblanca se ha dejado ver en el mundo entero.

Por tanto, no es de extrañar que acudir a San Mamés suponga toda una alegría y todo un acontecimiento para cualquier hincha del Athletic. El club rojiblanco ha compartido en sus redes sociales el vídeo que se grabó con su móvil un aficionado cordobés que presenció el pasado viernes el encuentro ante el Granada, que finalizó con un empate que sabe a poco.

Según ha detallado la entidad en Instagram, se llama José Alberto y es athleticzale de corazón. Volvía al estadio bilbaíno tras mucho tiempo. El joven, ataviado con la elástica rojiblanca -cómo no podía ser menos-, accede a la grada y estalla la emoción. El muchacho se emociona, no puede seguir hablando porque se le quiebra la voz. No puede reprimir las lágrimas.

«Por fin, otra vez en La Catedral»

«Esto es muy grande. A lágrima viva. Es San Mamés. Por fin, otra vez en La Catedral», exclama entusiasmado. Algunos habituales del estadio observan la emocionante escena y no dudan en saludar a José Alberto: «Venga chaval tranquilo. No pasa nada, disfrútalo», le dice un aficionado. El vídeo acumula numerosos 'likes' y centenares de comentarios de hicnhas del Athletic de todo el mundo que aseguran entender la desbordante emoción del joven.