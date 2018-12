«De aquí tiene que salir una unidad auténtica» El expresidente Fernando Lamikiz saluda al candidato a la presidencia del Athletic Alberto Uribe-Echevarría. / I. Perez Los expresidentes del Athletic José Julián Lertxundi y Fernando Lamikiz abogan por el apoyo para salir de la situación actual JUAN PABLO MARTÍN Jueves, 27 diciembre 2018, 13:57

Ellos pasaron por la misma situación en la que hoy se encuentran Alberto Uribe-Echevarría y Aitor Elizegi en Ibaigane. Fernando Lamikiz y José Julián Lertxundi han sido los dos primeros expresidentes rojiblancos que se han acercado a la sede rojiblanca para depositar su voto. Ambos han coincidido en que la fecha no era la adecuada para los comicios, pero han llamado a la unidad una vez se conozca al nuevo máximo mandatario.

«Nunca he votado con prenda de abrigo y bufanda, sino en manga corta y ropa de sport. Estas elecciones en sí mismas han sido inoportunas, insólitas. Han tenido una dificultad añadida por la época en la que estamos; en plena temporada sin terminar la primera vuelta y con una situación complicada. Esto ha minimizado la campaña, prácticamente la ha destruido. No ha habido los debates habituales», ha señalado Lertxundi.

Considera que la suerte está echada pero no sabe en qué dirección. Lo que sí tiene claro es que «el Athletic tiene necesidad de un gran presidente y de un grandísimo perdedor, porque éste puede prestar un apoyo indispensable en este momento para un club en el que estamos pasando por momentos deportivos muy complicados. De aquí tiene que salir una unidad auténtica. Un Aupa Athletic de verdad con el que el equipo gane», ha añadio.

Fernado Lamikiz tampoco tiene dudas de que los comicios tenían que haberse celebrado en otras fechas, «pero ha salido un buen día estamos en Navidad y la gente se tiene que animar a venir a votar». Por lo que ha podido constatar en el entorno en el que se mueve «el resultado que va a estar muy igualado. Los dos lo pueden hacer muy bien y lo que toca ahora es apoyar».

Desde su punto de vista, el aficionado tiene que ser consciente «de que el Athletic tiene una situación complicada por todo lo que se ha producido en el fútbol en los últimos años con el tema de las televisiones. Nosotros no es que hagamos las cosas mal, es que los demás tienen unos recursos que antes no tenían. Lo que nos tiene que hacer ser más fuertes y que todo el mundo haga un esfuerzo para animar al equipo».

Considera que al nuevo presidente que gane hay que darle tiempo. «Un periodo de seis u ocho meses para que se empiece a ver cómo pone en marcha su programa». Respecto a la campaña estima que ha sido de «nivel bajo. No ha habido enfrentamientos más allá de las de defender sus posiciones y creo que el que no gane tenderá a la mano al vencedor. No creo que haya fractura».