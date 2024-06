Polémico ranking de Remiro: no incluye a Unai Simón en su 'top 3' de mejores porteros de la Liga El guardameta de la Real Sociedad menciona de pasada al del Athletic pese a haber ganado este año el premio Zamora

No es fácil hacer un ranking. Pero el de Álex Remiro parece difícil de entender. El portero de la Real Sociedad aparece en un vídeo colgado en la cuenta oficial en Tik Tok del club txuri urdin con su lista de los mejores guardametas de la Liga. Contra todo pronóstico, el jugador omite el nombre de Unai Simón en su 'top 3'. Y eso que el cancerbero del Athletic acaba de ganar el premio Zamora tras una temporada espectacular. La polémica está servida.

Remiro (Cascante, 29 años) prefiere optar en primer lugar por el portero del Real Madrid Andriy Lunin. En el segundo puesto coloca al del Valencia, Giorgi Mamardashvili, por hacer «un grandísimo año, lleva tiempo parando mucho pero quizá no tan regular como esta temporada». Y la medalla de bronce es para el del Barça, Ter Stegen. De Unai Simón, ni rastro.

Tampoco en su lista de mejores guardametas de Europa, donde destaca a David Raya, que defiende la puerta del Arsenal y que ha hecho una «grandísima temporada estando a las puertas de ganar la Premier». A continuación, el jugador del equipo donostiarra vuelve a poner de manifiesto su admiración por sus compañeros en la Liga, como Filip Jörgensen, portero del Villarreal, que «por fin ha demostrado que puede quedarse con el puesto».

Campeón «sin participar»

Y, por fin, se acuerda del guardameta de Murgia, del que destaca haber sido campeón de Copa con su equipo «sin participar» en ella. Eso sí, admite que Simón ha hecho «grandes números en Liga». Y nada más. Ni mención al premio Zamora por ser el portero menos goleado del campeonato (0,92 de promedio, con 33 goles recibidos en 36 partidos). A partir de ahí, sigue ensalzando a otros compañeros como Álvaro Vallés, de Las Palmas, Rui Silva, del Betis, o Maximiliano, del Almería.

No es la primera vez que Remiro protagoniza una polémica con el club al que perteneció durante tres años (2016-2019), aunque fue cedido al Levante y Huesca sin llegar a debutar con el primer equipo. El guardameta, que protagonizó una tormentosa salida de Bilbao, aseguró que no vio la final de Copa de este año en la que ganó el Athletic porque «no me interesaba para nada». Unas declaraciones que fueron entendidas por los aficionados rojiblancos como una desconsideración hacia su triunfo en el torneo del K.O.