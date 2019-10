Larrazabal se reinvindica en el triangular de Barakaldo

«Larra es de los pocos jugadores que tenemos con gol»

:: p. olazabal

barakaldo. Gaizka Garitano no eludió la cuestión y reconoció que a su equipo le falta gol. También en el triangular de Barakaldo donde solo anotó un tanto. «Nos cuesta finalizar o hacer gol, aunque sea contra un equipo de Segunda B», confesó. El autor de la solitaria diana fue Gaizka Larrazabal, a quien alabó el entrenador deriotarra. «Larrazabal tiene gol y no tenemos muchos jugadores que tengan gol», le agasajó, aunque acto seguido quiso dejarle un recado, aunque solo sea por cultivar su humildad. «Es intermitente. Muchas veces no aparece mucho, pero es muy certero», señaló.

Garitano incidió en la idea de que el triangular disputado ayer «es un entrenamiento más y lo más importante es que no haya lesionados». La única ausencia destacable en estos dos amistosos fue la de Ibai Gómez, que «tiene el abductor tocado y lleva tres o cuatro días sin entrenar», tal y como reveló su técnico. Sí destacó el ritmo que habían tenido los equipos participantes. «El primero (ante el Alavés) ha sido más duro, en cuanto a que ellos también son de Primera. En el segundo, hemos tenido bastante más ocasiones, pero nos cuesta hacer gol», explicó.

Garitano también fue preguntado por las declaraciones que Yeray efectuó la víspera, cuando el defensa dijo que el objetivo de la temporada debía ser el de entrar en Europa y, «por qué no», en la Champions. «Ssomos muy optimistas, tenemos un espíritu muy positivo y sabemos que estando en el Athletic, los objetivos son los más grandes», subrayó ayer el entrenador.

Por su parte, Hernán Pérez, técnico del Barakaldo destacó que su equipo no había encajado ningún gol ante dos Primera. Los fabriles han encajado tres derrotas en liga. «Nos refuerza mucho no haber recibido ningún gol contra dos equipos de Primera», dijo. «Era uno de los principales objetivos», añadió.