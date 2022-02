Con la lección bien aprendida

Ha sido eliminar al Real Madrid y comenzar a propagarse aquí y allá mensajes apelando a las lecciones aprendidas en las últimas ediciones de la Copa. Mensajes dirigidos urbi et orbi, a todo el mundo implicado de alguna manera en la vida del Athletic, es decir, jugadores, cuerpo técnico, directiva, socios, aficionados en general y autoridades civiles. Y todos los mensajes se resumen en uno: calma, paso a paso y que no se desate la euforia. En su cuenta de Twitter, un veterano periodista se apresuraba, apenas minutos después de terminado el partido contra el Real Madrid, a pedir que a nadie se le ocurra pintar ni probar la flotabilidad de la gabarra. Me sumo a la petición, y subo la apuesta rogando que el personal se abstenga de reservar hoteles en Sevilla y si lo hacen, no lo divulguen.

De momento, y como casi siempre, el primero que ha entendido la cuestión y se ha adelantado a marcar la hoja de ruta ha sido Marcelino. El técnico tiene la lección bien aprendida e interiorizada. La experiencia del año pasado, cuando las dos finales se convirtieron en una obsesión en el tramo final de la temporada, no pudo ser más catastrófica. El Athletic se dejó la Liga a beneficio de inventario y fracasó en la Copa. Peor, imposible.

Es comprensible que se desate la euforia después de tumbar al Barcelona y al Real Madrid completando dos partidos a un nivel realmente alto, pero queda mucha Copa todavía antes de llegar a La Cartuja. Queda nada menos que una semifinal ante el Valencia de Bordalás, y con la resolución en Mestalla que es, quizá, lo peor del sorteo; o no, porque a la hora de predecir, la estadística es pura paradoja.

La eliminatoria ante el Valencia se prevé igualada por el estilo de juego del rival

Empezando por el rival. De los tres posibles, el Valencia es el único que está por debajo del noveno puesto del Athletic en la Liga. Los de Mestalla son décimos, con 29 puntos, un puesto y dos puntos menos que los rojiblancos. El Rayo empata a puntos con 31, pero está en octava posición, mientras que el Betis, el equipo de moda, es tercero con 40 puntos.

Era mayoritario del deseo de jugar el segundo partido en San Mamés, en la idea de que resolver la eliminatoria al abrigo de La Catedral concedería una ventaja añadida al Athletic. Pues bien, los leones han ganado sus tres últimas semifinales terminando en campo contrario. En 2014-15 el Espanyol ya se veía en la final tras el 1-1 en San Mamés en un partido que los periquitos merecieron ganar. En la vuelta, el Athletic se impuso 0-2. En 2019-20 se repitió la historia. El Athletic hizo méritos para más, pero se quedó en un mínimo 1-0 ante el Granada en San Mamés. En Los Cármenes, con un 2-0 que liquidaba a los rojiblancos, Yuri Berchiche llegó al rescate en el minuto 81. Y algo parecido ocurrió en la última semifinal. Tras el empate a un gol contra el Levante en La Catedral, Berenguer sacó el billete para la final en la prórroga.

La semifinal ante el Valencia presenta una novedad añadida, la de la supresión del valor doble de los goles marcados en campo contrario, una norma en vigor desde 1965 y que pagó bien cara el Athletic en aquella final ante la Juventus en 1977. La cuestión no es baladí y menos si está enfrente un equipo dirigido por Bordalás, un experto en transitar por los bordes del reglamento. El empate sin goles vuelve a ser un gran resultado para el equipo visitante en el primer partido, porque sabe que la resolución será al calor de su público sin la amenaza de un gol visitante que reviente la eliminatoria.

Quedan 180 minutos, o más, por delante, en una eliminatoria que se presenta igualada por las características del rival. Está más que demostrado que al Athletic le van mejor los equipos que proponen su propio juego, como hacen los grandes, que aquellos a los que nos les importa dejar la iniciativa a los rojiblancos, como probablemente hará el Valencia. A los leones les queda mucha piedra que picar antes de llegar a La Cartuja.