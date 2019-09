Leganés-Athletic | Mañana, 19 horas Garitano: «No me fío de nadie, y menos del Leganés» Gaizka Garitano espera mantener la buena racha en Butarque. / Borja Agudo Pide mantener los pies en el suelo y asegura que la diferencia que separa al Athletic del conjunto madrileño «no es la que hay ahora mismo en la clasificación» ROBERT BASIC Bilbao Martes, 24 septiembre 2019, 17:14

Gaizka Garitano insiste en no mirar más allá del próximo partido y en soslayar el liderato del Athletic, en suavizar sus efectos embriagadores. Siempre contextualiza los momentos y recuerda que esto no ha hecho más que empezar. Esto no quiere decir que le moleste verse ahí arriba, al contrario, pero prefiere observar las cosas con perspectiva y mantener el contacto con la realidad. «Sé lo que cuesta ganar cada día. Tenemos que seguir siendo humildes porque no hemos hecho nada; si no, vamos a estar equivocados», ha dicho este martes en Lezama, donde el equipo se ha entrenado por última vez antes de salir rumbo a Butarque. Este miércoles juega el primero contra el último. La asociación de ideas le arranca una sonrisa al deriotarra. «No me fío de nadie, y menos del Leganés. Han empezado sin ganar, sí, pero cinco partidos no marcan una tendencia; 10 o 15, sí», ha advertido.

El entrenador rojiblanco huye de los excesos de confianza y prefiere no mirar la tabla, en la que hay un abismo entre los bilbaínos y los madrileños. «La clasificación es anecdótica. Todos sabemos que la diferencia entre el Leganés y el Athletic no es la que hay ahora mismo», ha recalcado el vizcaíno. «Todavía no han ganado y eso les vuelve más peligrosos y necesitados. Siempre estoy mucho más tranquilo ante un equipo que lleva una buena racha que contra uno que últimamente no ha ganado». ¿Por qué? «Porque le acerca a la victoria y le hace más peligroso».

Vencer fuera

Garitano ha señalado que el Leganés ha completado un «buen partido en Valencia» y que mereció mejor suerte en sus derrotas ante Osasuna y Atlético. «He visto todos sus encuentros y en estos dos últimos crearon muchas ocasiones». Entonces se le ha recordado que el Athletic aún no ha vencido a domicilio. «Siempre pido más al equipo. Ganar fuera como lo hacemos todos los días en casa sería irreal. No tenemos esa posibilidad, está fuera de nuestro alcance. Pero estamos bien y se puede mejorar», ha recalcado. Y no, no le da vértigo ir líder. «Cuanto más arriba, mejor».

Como es lógico, se ha mostrado encantado con el trabajo del equipo. «Ya en los últimos cinco meses del año pasado demostramos que somos un equipo muy unido y con el objetivo de ganar. Todo el mundo trabaja adelante y atrás. Es lo que tiene que hacer siempre el Athletic porque lo más importante es el grupo. El Athletic está por encima del entrenador, de los jugadores, es lo más importante. Lo tenemos claro».