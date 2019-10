Lekue: «Quiero tener más minutos» Íñigo Lekue ante el Alavés en su primer partido oficial de esta campaña. / Luis Ángel Gómez El lateral dice que se siente capacitado para jugar como lateral izquierdo, el puesto en el que empezó en el Athletic JAVIER ORTIZ DE LAZCANO Lezama Viernes, 18 octubre 2019, 14:04

Íñigo Lekue reapareció el pasado 5 de septiembre en Bayona en un amistoso ante el Toulouse. A partir de ahí sólo ha tenido veinte minutos en Liga (doce ante el Alavés y ocho frente al Valencia) y participó en el triangular de Barakaldo ante los vitorianos y los anfitriones. Los problemas musculares de la pretemporada han quedado atrás. «Quiero tener más minutos», ha proclamado hoy en Lezama.

«No tengo ninguna molestia. Espero poder ayudar al equipo y tener más minutos. Todos queremos jugar, pero me toca ayudar al equipo en otras facetas sin jugar tanto y el día que me toque jugar intentaré aprovechar mi oportunidad», ha reflexionado.

El lateral apareció como una de las alternativas para ser lateral izquierdo cuando se lesionó Berchiche. Sin embargo, Gaizka Garitano apuesta por Balenziaga como relevo. Lekue ha recordado en Lezama que sus primeros partidos en el Athletic con Ernesto Valverde en la campaña 2016-17 fueron en esa posición. «Por la composición de la plantilla era más lateral izquierdo que derecho. Me veo bien para jugar ahí, pero ahora hay varios laterales izquierdos en la plantilla, entre ellos Balenziaga que lo ha hecho y lo sigue haciendo bien».

El Athletic espera al Valladolid tras dos derrotas consecutivas. «Queremos coger las sensaciones de las primeras jornadas», ha indicado. Los dos tropiezos ante Valencia y Celta han abierto dudas en el entorno, pero no en el vestuario, según Lekue. «Lo que se dice fuera no nos debe afectar y no lo hace. Estamos convencidos de lo que hacemos», ha indicado.

Lekue ha pedido salir el domingo ante el Valladolid con la «mentalidad de ir para adelante y hacer gol». «Está claro que en casa siempre hemos sido fuertes y queremos seguir así, aunque el Valladolid es un equipo que mueve muy bien la pelota. Tiene jugadores de calidad adelante y en las bandas, con extremos rápidos y con buen disparo».