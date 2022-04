Iñigo Lekue supera una lesión muscular en el recto femoral del muslo derecho y es la principal novedad en la convocatoria del Athletic para medirse al Atlético (mañana sábado, 21.00 horas). Una lista en la que no aparecen los nombres de Asier Villalibre y Oihan Sancet, aquejados de una molestia muscular y una pubalgia, respectivamente. Sí que se recupera Alex Petxarroman, que deja atrás una sobrecarga muscular.

«Consideramos que es un poco prematuro porque tiene molestias todavía cuando golpea con la pierna derecha, sobre todo con el interior», ha explicado en rueda de prensa Marcelino García Toral sobre el estado de Villalibre. «Entre todos consideramos que es mejor esperar una semanita más. Si no surge otra lesión, para el partido del Valencia estará disponible», ha añadido.

Posible adiós a la temporada para Sancet

Sobre Sancet, el preparador asturiano ha afirmado «no saber lo que va a pasar porque las lesiones de pubis son complicadas. No hace entrenamientos de campo y no sé si estará disponible». Es más, el de Careñes incluso ha dejado caer que el navarro no pueda volver a vestirse de corto en lo que resta de temporada. «Es posible (que no juegue más). No sabemos si no va a poder actuar. No vemos una evolución positiva de forma continuada. Cuando se fuerza un poquito más hay un retroceso». Y ha dicho que apenas hay avance alguno. «Estamos casi igual hoy que el día del Celta». Sancet no juega desde el pasado 17 de abril, cuando Marcelino le sustituyó al descanso del partido ante el conjunto gallego.