Los leones de Butarque

Sábado, 18 agosto 2018, 01:43

El Leganés comienza a entrenar a las nueve de la mañana para hacer frente a las altas temperaturas que ha sufrido Madrid en los últimos días. Es una semana muy especial para los cuatro leones de Butarque, ya que la Liga arranca para ellos en San Mamés. Eraso, Bustinza y Serantes esperan jugar, algo que Vesga no podrá hacer porque su acuerdo de cesión lo impide.

Unai Bustinza | Defensa «Como en Lezama, el vestuario es muy bueno»

Unai Bustinza (Bilbao, cumple 27 años en febrero) sólo disputó 4 partidos en el Athletic en 2014-15 antes de irse al Leganés, en donde participó en el ascenso a Primera.

- Segundo capitán esta campaña. Gana galones.

- Son cuatro años ya aquí. Conocer la casa te da galones. Cuando vine lo hice con ganas de jugar, de crecer.

- ¿Le gusta ejercer de líder en el vestuario?

- No sé si líder es la palabra. Me gusta estar presente y ayudar a los nuevos para que haya una buena dinámica en el día a día.

- ¿Qué es lo que define a este club?

- Es un club muy familiar en el que todo el mundo se implica.

- ¿Qué le ha dado este club?

- Vine en busca de minutos. El primer año, por las lesiones, no tuve tantos, pero siguieron confiando en mí. Tenía claro que podía crecer de la mano del club. El Leganés me ha dado crecimiento personal.

- ¿Qué diferencia hay entre Garitano y Pellegrino?

- A los dos les gusta el orden y trabajar tácticamente. Quizá el mayor cambio sea que haya muchos compañeros nuevos.

- ¿Por qué triunfan aquí los ex del Athletic?

- Garitano sabía lo que había en el Athletic. Hemos creado un buen grupo y eso ayuda a que la gente que venga encuentre lo mismo que tienes allí, un vestuario muy bueno. El Athletic es también muy familiar y cercano. Eso te permite centrarte en los importante, en rendir y conseguir resultados.

- «Competiremos siempre», prometió en la presentación de la Plaza Mayor.

- Eso es lo que buscamos. Competir es fundamental para afrontar cada partido. Esto depende de los resultados, pero también de las sensaciones y darte cuenta que compites es importante.

Jon Ander Serantes | Portero «Soy cabezón, sabía que volvería a jugar en Primera»

Jon Ander Serantes (Barakaldo, cumple 29 años en octubre) es el único que no ha jugado en el primer equipo del Athletic, aunque sí lo hizo en el filial entre 2011 y 2014.

- Las lesiones le han impedido jugar en San Mamés. ¿Es una espina clavada?

- Jugué contra el Bilbao Athletic el año que ascendimos, pero no es lo mismo.

- Regresó en mayo tras 539 días sin jugar. ¿Cómo lo vivió?

- Fue muy especial. El recibimiento de la gente de Butarque me puso los pelos de punta. Tengo que dar las gracias a todos los que me ayudaron y a Asier (Garitano) por permitirme jugar en el último partido de la pasada temporada.

- ¿Llegó a temer que no volvería a jugar en Primera?

- Tenía claro que volvería a esta categoría. Otras cosa no, pero cabezón soy. El trabajo debía tener su recompensa. Tenía una lesión en hombro y me infiltraba en cada partido porque no estaba bien. Me lesioné de la rodilla (noviembre de 2016) y aproveché a operarme del hombro, pero se complicó todo y recaí (agosto de 2017). Por suerte he quedado mejor de lo que esperaba. Ahora, a dar guerra de nuevo.

- Ha jugado cinco de los seis partidos de pretemporada. ¿Se ve titular en Bilbao?

- Ojalá. La pretemporada vale para acumular minutos y sensaciones. Me ha venido muy bien. Necesitaba el ritmo de partido.

- ¿A qué se ha agarrado en esta larga travesía?

- Soy cabezón y pesado a la hora de trabajar. Sabía lo que me había costado llegar y que me había quedado con la miel en los labios. Tengo muchísimas ganas. Jugar o no depende del entrenador, pero quiero olvidar el calvario y disfrutar del día a día. Mi familia y mis amigos han sido fundamentales. Les voy a estar eternamente agradecido.

- ¿Por qué se adaptan tan bien al Leganés los ex del Athletic?

- Un hombre clave fue Garitano, que nos conocía a todos muy bien y sabíamos lo que podíamos dar. Somos gente tranquila y trabajadora.

Javier Eraso | Centrocampista «El Leganés me ha dado la estabilidad que necesito»

Javier Eraso (Pamplona, cumple 29 años en marzo) ha jugado 45 partidos y anotado 5 goles para el Athletic. Llegó al Leganés en 2013, entonces en Segunda B, regresó al club rojiblanco y volvió a Butarque en 2017.

- ¿Cómo ve el partido?

- El Athletic se ha reforzado mucho y muy bien. Sus objetivos son distintos a los nuestros. Contarán con esta victoria, pero pienso que se va a ver un Leganés muy guerrero y que les vamos a poner las cosas muy difíciles.

- ¿En qué ha cambiado el Leganés de Asier Garitano a Pellegrino?

- Más o menos sigue en la misma línea. Es un cuerpo técnico muy profesional, muy ordenado. Saben lo que hacen y lo que quieren. Quieren un equipo solidario, trabajador y que pensemos en lo colectivo.

- Segunda etapa en el Leganés. ¿Siente que éste es su sitio?

- Aquí me siento valorado, me siento querido por el equipo, por la parte de arriba del club... Estoy feliz y muy bien. Ojalá siga muchos años.

- ¿En Bilbao no se sentía tan valorado?

- Veía que me tenían cariño, pero había mucha exigencia. No entraba en los planes y donde no te quieren, mejor no alargar el tema y marchar.

- Su suerte cambió con la llegada de Raúl García, que se quedó con su puesto.

- Es un jugador que puede jugar en cualquier equipo de España. Aprendí mucho de él y es una grandísima persona. No estaba enfadado porque él demostraba fin de semana tras fin de semana que debía jugar.

- Siempre le quedará debutar con el Athletic con dos goles al Inter Bakú en la Liga Europa.

- No podía comenzar mejor. Fue un pico de felicidad grande, pero me gusta más la estabilidad, sentirme feliz semana a semana. Aquello fue un gran momento, pero luego venía el bajón.

- ¿Qué le ha aportado el Leganés?

- La estabilidad y tranquilidad que necesitaba. En el Athletic se vivía a un ritmo muy alto, con partidos entre semana. La exigencia era tremenda. Había que ganar todos los partidos. Yo entraba, salía, entraba, salía... Aquí tengo la estabilidad que todos los jugadores quieren.

- ¿Celebrará si marca?

- Por supuesto. Tengo que celebrarlo. Meto pocos goles y tengo que celebrar mucho por este equipo al que le tengo un cariño enorme.

Mikel Vesga | Centrocampista «Espero que ésta sea mi última cesión»

Mikel Vesga (Vitoria, cumple 26 años en abril) es el último en llegar. Vive su segunda cesión tras su llegada en el mercado de invierno al Sporting en 2016-17.

- ¿Qué tal el aterrizaje?

- Muy contento. Me han acogido muy bien. Me habían hablado muy bien mis compañeros del Athletic. Es un club que está creciendo y me pareció un buen proyecto.

- ¿Por qué decidió salir del Athletic?

- Fue un poco por todo. El pasado año no fue un buen año para mí y no me podía permitir estar sin jugar. El club entendió que lo mejor era buscar una salida. Es una buena opción.

- ¿Habló con Berizzo?

- No. Ni llegué a entrenar con él.

- ¿Cómo vivió la pasada campaña el salto de la titularidad de los primeros partidos a la suplencia?

- No jugar se hace duro. La temporada se te hace larga. En el Athletic hay mucha competencia y había que buscar una alternativa.

- ¿Con qué objetivo viene?

- La referencia es la de Gijón, coger minutos, más experiencia, hacerlo bien y volver al Athletic. Con mi edad, lo que necesito es jugar y creo que he venido a un buen lugar para ello. Vengo con confianza plena.

- ¿Le da pena no jugar en San Mamés?

- Desde luego. Me fastidia. Encima es el primer partido de Liga y es un estadio como San Mamés en el que te mides a excompañeros y amigos. Me prepararé para el siguiente.

- ¿No luchó porque no se colocara esa cláusula en la cesión?

- No. Me dieron muchas facilidades para poder venir. El Athletic puso mucho de su parte. Es una condición que pusieron y que aceptamos. Ya me pasó lo mismo en Gijón.

- Lleva dos cesiones. ¿Ésta será la última?

- Esperemos. A todo el mundo en su trabajo le gusta la estabilidad y estar cerca de casa, pero si sirve para coger experiencia, encantado.

- Con tanto mediocentro está complicado.

- El club se ha reforzado bien. Hay grandes jugadores y competencia.

- ¿Qué le pide Pellegrino?

- Me conoce. Sabe que soy un jugador que le gusta tener el balón, que tiene recorrido. Me pide que también llegue al área y defienda.