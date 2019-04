El Levante tacha de «vergüenza» la actuación arbitral El entrenador del Levante saluda a Garitano. El presidente del club valenciano mostró su indignación al terminar el partido en San Mamés J. GÓMEZ PEÑA Miércoles, 3 abril 2019, 23:58

El presidente del Levante mostró su indignación al terminar el partido en San Mamés. Quico Catalán calificó de «vergüenza» la actuación del colegiado Munuera Montero. «Lo que ha pasado en el terreno de juego es inadmisible. Creo que se ha perdido el respeto al fútbol», criticó. «Yo que soy un defensor del VAR, ya no me lo creo. No sé si es por las personas que están detrás o por qué. Después del partido de hoy nadie me puede explicar esto».

Al borde de las lágrimas, dijo: «Esto ya no se puede permitir. Si a partir de ahí me tienen que sancionar con 500 partidos pues que lo hagan. Señores, hay que replantearse la situación. Son más de seis partidos y más de diez jugadas en las que han perjudicado al Levante. Lo ha visto toda España».

En la misma línea se manifestó Paco López, el entrenador, que dijo sentirse «triste y decepcionado» por la derrota de su equipo y trasladó la «indignación» de su vestuario con el arbitraje en San Mamés de Munuera Montero, que, en su opinión, perjudicó al conjunto 'granota'.

«Llega un momento en que ya está bien. Una mano de Iñigo Martínez en la primera parte, el gol de Coke, el penalti al final...... Una vez más, si hay alguna duda en alguna jugada, salimos perjudicados. Volvemos a lo mismo, ya son muchísimos partidos», lamentó visiblemente enfadado. «En la vida voy a decir que los árbitros van en contra del Levante», pero se quejó que de son ya «muchos partidos en los que cuando hay decisiones dudosas es más fácil pitar a favor del rival».