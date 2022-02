- ¿Cómo se explica esa producción de porteros en el Athletic, Kepa, Remiro, Simón, Agirrezabala...?

- Las cosas no salen porque sí, salen porque se está trabajando muy bien. Lo que me gusta es que son un modelo de porteros que no tienen mucho que ver con el nuestro.

- ¿En qué se diferencian?

- El modelo de hoy en día es moderno, de jugar con