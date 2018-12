Elecciones en el Athletic «Lezama es la mejor academia del mundo» La presentación del proyecto ha sido esta mañana. / R. Basic La candidatura de Uribe-Echevarría presume de la excelente salud de la cantera rojiblanca, que quiere dotar de las mejores herramientas analíticas y convertir en un centro referencial de detección y formación de talento ROBERT BASIC Viernes, 21 diciembre 2018, 13:44

La campaña electoral para la presidencia del Athletic entra en su recta final y las dos candidaturas afilan sus estrategias con el objetivo de proyectar la imagen más nítida de sus ejes programáticos. La de Alberto Uribe-Echevarría ha dedicado esta mañana un monográfico a Lezama y ha desmenuzado los principios activos que vertebran un ecosistema «único» en el planeta fútbol. Al menos es lo que ha transmitido Ignacio Palacios-Huerta, la voz científica de la plancha y el hombre que ha hecho una radiografía de la fábrica rojiblanca que, si la propuesta de su grupo de trabajo convence a los socios, se convertirá en la próxima legislatura en un avanzado laboratorio de captación y detección de talento. «Lezama es la mejor academia del mundo», ha afirmado con rotundidad el aspirante a directivo, quien ha subrayado que el club se volcará en el departamento ASK (Athletic Science Knowledge), de nueva creación, que básicamente se traduce en el «análisis de datos sobre intangibles» y en un foco de innovación. ¿Esto qué significa? «Es un Big Data sobre el talento», ha acotado.

La exposición no ha sido un desarrollo del proyecto deportivo en clave electoral, no ha habido nombres ni avances de la futura composición del centro, sino más bien un repaso a lo que se ha hecho en Lezama en estos últimos siete años y la constatación, siempre desde el prisma de la candidatura, de que la academia del Athletic es una referencia mundial y que goza de una excelente salud. Palacios-Huerta, apegado a su sello de docente, la ha comparado con la película 'Moneyball', en la que un joven ayudaba al mánager de un equipo profesional de béisbol a fichar de acuerdo con algoritmos y ecuaciones. En este sentido, ha usado el símil para recalcar que el objetivo es aplicar una serie de variables analíticas a la «innovación e identificación de talento». Es más, ha afirmado que «somos el único club en el mundo donde el talento no depende del mes de nacimiento». Ha puesto el ejemplo del Barcelona, que centra su estrategia en la captación de chavales nacidos fundamentalmente en el primer semestre del año, mientras que los rojiblancos, según ha subrayado, son «pioneros mundiales» en el reclutamiento de niños que vienen del último trimestre. «Esto nos permite capturar entre el 17% y el 25% más de talento», ha destacado el experto.

Y el futuro va a ir por este camino, el de la ciencia y el análisis del «conocimiento del talento» con el objetivo de detectarlo y pulirlo en todas sus formas. Palacios-Huerta ha sacado músculo respecto al trabajo realizado en Lezama durante la presidencia de Josu Urrutia y ha desvelado que cuentan con «27.600 datos» relativos a los chavales que habitualmente acuden a la factoría rojiblanca. También ha deslizado que entre «50 y 60» clubes de todo el mundo visitan la ciudad deportiva a lo largo de una temporada y que desde 2011 se han invertido 23 millones en las instalaciones de la academia bilbaína, que contaría con dos nuevos campos de hierba híbrida y un par de residencias -una para el primer equipo y otra para las categorías inferiores- si la candidatura continuista recibe el aval de los socios en las urnas. En este sentido, y apoyado en unas diapositivas, el experto ha querido dejar claro que el club cuenta con el apoyo y la colaboración de «cuatro Premios Nobel» a la hora de dotar Lezama de un conocimiento y capacidad de análisis máximos.

Colaborar con Bayern y Liverpool

Palacios-Huerta ha avanzado que la candidatura de la que forma parte pretende cerrar un acuerdo de colaboración con el «Bayern de Múnich, Red Bull de Salzburgo y Liverpool» para centrarse en el trabajo de la cantera, sobre todo, en una franja de edad en la que se produce el paso del Basconia al Bilbao Athletic. De ahí que haya reforzado la importancia del ASK y su influencia directa a la hora de definir «cómo se juega al fútbol». Ha significado además que en los «últimos ocho años, la edad media de estos dos conjuntos es la más baja de todos los segundos y terceros equipos» de España. También ha hablado de la producción de jugadores para la primera plantilla en este período -la ha cuantificado en 16-19 profesionales- y ha resaltado que «nueve de ellos han sido internacionales absolutos y sub'21». En este punto, ha desvelado que visitó la semana pasada al Liverpool y que la primera pregunta del director del club inglés, Ian Graham, fue la siguiente: «¿Qué hacéis para ser la mejor academia de Europa y probablemente del mundo?».

Finalizada la exposición, se ha cuestionado a Uribe-Echevarría por la futura figura del director general deportivo y por la del director de fútbol base y se le ha pedido algo concreto en este sentido, un proyecto más o menos nominal. «No es lo más importante», ha despejado el candidato. «Tenemos claros los perfiles y dar nombres ayuda poco. Hay nombres que han decidido elecciones y luego no eran reales. Laporta las ganó diciendo que traía a Beckham, quien acabó en el Real Madrid». Ha evitado dar pistas y ha pedido un poco de pedagogía con los «más pequeños» para que -parafraseando a Josu Urrutia- su máxima aspiración sea «jugar en el Athletic».