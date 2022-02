La Liga quita horas de descanso al Valencia, pero el Athletic sigue en desventaja para el duelo en Mestalla

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) ha movido ficha y rediseñado el calendario de la jornada 26, relativa al fin de semana anterior a la disputa de la vuelta de las semifinales de la Copa. Las quejas del Athletic han surtido algo de efecto y han derivado en la reprogramación del encuentro del Valencia, que en vez del viernes 25 se medirá al Mallorca el sábado 26. Esto se traduce en que los hombres de José Bordalás tendrán unas horas menos de descanso, pero todavía más que los rojiblancos. Los bilbaínos se enfrentarán al Barcelona en el Camp Nou el domingo 27, por lo que la desventaja en cuanto al reposo y la preparación con su rival ya no será de dos días sino de uno. Lo que permanece inalterable es el 2 de marzo como la fecha fijada para el choque en Mestalla, donde los futbolistas de Marcelino llegarán justos de entrenamientos y recuperación.

Desde que se supo el calendario, el Athletic cursó una petición formal a la Federación Española de Fútbol (FEF) para que interviniera y corrigiese la desventaja comparativa de las condiciones en las que ambos equipos llegarían al duelo decisivo de Mestalla. El Valencia tenía que jugar el viernes en el Visit Mallorca Estadi, mientras que el choque de los bilbaínos en el Camp Nou estaba ubicado el domingo 27, dos días después. Una diferencia abismal que hubo que corregir de alguna manera, aunque todas las fechas estaban cogidas con pinzas. Así que lo que ha hecho la Liga este martes es quitar horas de descanso a los chés para aproximarlas a las que tendrán los vizcaínos, aunque todavía insuficientes como para decir que se competirá en igualdad de condiciones.

Palabras de Marcelino

Y es justo lo que reclamó una vez más Marcelino García en su comparecencia previa al partido del Mallorca, cuando dirigió su mensaje a la LFP. «Tengo la esperanza de que compitamos en igualdad de condiciones. ¿Que la Liga no quiere? Pues es un problema que tendrá la Liga con el Athletic», manifestó el entrenador rojiblanco en Lezama. El asturiano había sugerido en sus intervenciones previas varias soluciones encaminadas a reparar la desventaja del descanso que penaliza a su equipo, pero las nuevas jornadas calendadas por la patronal complicaban la reubicación de la semifinal. Y no se va a mover. «Si la Liga quiere que no estemos -respondió así a una pregunta que aludía a supuestos intereses enfocados en dificultar el acceso del Athletic a la final- es un tema de la Liga con el Athletic, no con Marcelino. ¿Que la Liga nos cambia demasiado los partidos? Es así. Los números lo demuestran», manifestó el de Careñes. Y remató: «Es una pregunta para la Liga si trata igual al Athletic que a otros clubes o no».

Solo un par de días después de este discurso de Marcelino, además de las gestiones emprendidas por el Athletic tiempo atrás, la Liga ha decidido quitar algo de descanso al Valencia para compensar así a los bilbaínos. Aun así, las diferencias existen. Los chés jugarán el sábado 26 de febrero a las dos de la tarde en Mallorca y los vizcaínos lo harán al día siguiente y a las nueve de la noche. Sigue habiendo un desfase de 31 horas entre ambos. El 'verde' de Mestalla dictará sentencia.