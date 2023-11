Así llega el rival del Athletic: la complicada reconstrucción del Villarreal

Todo empezó con la marcha de Unai Emery«. José Joaquín Moreno 'Josico' (Hellín, Albacete, 47 años) busca en octubre de 2022 el inicio de la época de turbulencias que atraviesa el Villarreal, el equipo en el que jugó entre 2002 y 2008 y del que fue capitán. Ese día el entrenador de Hondarribia provocó un seísmo que aún tiene replicas al anunciar su fichaje por el Aston Villa.

«Nadie lo esperaba. Fue un shock para jugadores, directivos y aficionados», explica Xavi Sidro, periodista de la Cadena SER que lleva 19 años pegado a la actualidad del equipo amarillo.

El júbilo se ha desvanecido para dar paso a un club afligido. El equipo que ganó con Emery la Liga Europa en 2021-22 y que fue semifinalista de la Liga de Campeones tras eliminar al Bayern en cuartos un año después, vive desconcertado desde entonces. Es el decimosegundo, lejos de Europa y ofrece una imagen preocupante de juego. Es un grupo deprimido y débil. Sólo ha ganado uno de sus seis partidos como local (al Almería con gol en el 94). Y sintió un terrible alivio cuando la pasada jornada se impuso 2-3 en Granada con todo el equipo colgado del larguero en la segunda parte.

El primer error fue buscar como sustituto de Emery a un entrenador que no se parecía en nada a él como Quique Setién. No arrancó bien y escuchó cánticos de «Quique vete ya», algo insólito en la balsa de aceite que es el estadio de La Cerámica. Hubo reacción. «Se entró en Europa, pero el equipo nunca dejó la sensación de ser un conjunto estructurado y fiable», apunta Josico.

Las relaciones del cántabro con la plantilla no eran buenas. Fernando Roig, el propietario, decidió mantenerle pese a que era evidente que vestuario y entrenador no iban en la misma onda. ¿Por qué? Lo explica Sidro: «Los jugadores iban a muerte con Emery. Es un obseso del fútbol que se lo daba todo masticado. Veían que funcionaba y estaban a muerte con él. De repente llega un Setién que viene de vuelta de todo. De los doce ayudantes de Emery a los dos de Setién, de los entrenamientos tácticos y técnicos a los ronditos eran los que incluso él participaba. No sabía ni como se llamaban algunos». A Yeremi Pino le decía Yeray y a Pepe Reina, Miguel porque había jugado con su padre.

Apuesta por la serenidad

La falla entre el vestuario y el entrenador era cada vez mayor y Fernando Roig cortó por lo sano tras la cuarta jornada. Cesó a Setién sin tener relevo. Hizo un casting para el banquillo en el que participó el madridista Raúl (en el Castilla), pero finalmente apostó por Pacheta. Se le asignó la misión de devolver la serenidad al vestuario. «No arrancas bien y surgen las dudas», explicó ayer cuando este periódico le preguntó cómo explica que el Villarreal sea el decimosegundo.

Como punto de partida, Pacheta regresó al sistema 4-2-3-1 con el que el Villarreal jugaba con Emery. «Además, pone a los veteranos para que el vestuario esté tranquilo», sentencia el periodista de la SER.

Pero esta estrategia añade un nuevo problema. Los pilares del Villarreal están en el ocaso de sus carreras. Reina tiene 41 años, Albiol, 38; Capoue, 35; Parejo, 34; Coquelin y Trigueros, 32; y hasta Gerard Moreno entra en esta categoría con sus 31. El Villarreal es el único equipo de Primera con un filial en Segunda y desde ahí debe venir la reconstrucción, pero en estos tiempos de zozobra es complicado fiar la suerte del club a los canteranos.

Los resultados, sin embargo, están lejos de las expectativas de un cambio de entrenador. Tras ganar de forma agónica al Almería en su estreno, su balance en casa de un punto ante Girona (1-2), Las Palmas (1-2) y Alavés (1-1). Josico avisa que el margen de mejora es muy alto. «No es un equipo que identifiques y veas como fiable. No sabes qué Villarreal te vas a encontrar. Pacheta no ha podido dar aún con la tecla. Es un equipo en construcción».

Andoni Lakabeg (Bilbao, 54 años) es el único jugador que ha militado en el Athletic y el Villarreal, en donde estuvo seis meses en la campaña del ascenso a Primera, la 1997-98. «Hice de talismán y luego me echaron», bromea. Desde Bilbao sigue de cerca a los amarillos. «Encajan demasiados goles y eso les lastra». Han recibido 18, lo que les convierte en la quinta portería más perforada de la categoría.

Los hinchas del Villarreal se quedan sin aliento cuando echan un vistazo a lo que les viene. El Athletic abre hoy una fase del calendario durísima y que sigue con Atlético de Madrid, Osasuna, Sevilla, Real Sociedad y Real Madrid. Los pensamientos viran hacia el pasado. Aquel equipo que bajó en 2012 también tenía como objetivo Europa.

Vivir de los traspasos

Y por encima de los problemas deportivos están los económicos. Fernando Roig indicó en una entrevista con este periódico en 2010 que había invertido en el club «entre ochenta y noventa millones», pero avisaba que a partir de ese momento la entidad debía ser autosuficiente.

Villarreal es una ciudad de 51.000 habitantes. El club no tiene la masa crítica de sus rivales por Europa (Athletic, Real Sociedad, Sevilla, Betis, Valencia...) para fomentar ingresos por ventas de camisetas, entradas o explotación del estadio. Debe buscar otras fuentes de recaudación.

Su estrategia empresarial pasa por ser muy agresivos en el trabajo de cantera y surtirse desde ahí. «Roig siempre ha explicado que para mantener al equipo arriba necesita tirar del fútbol base y vender. No lo había hecho en los últimos años y ahora ha vendido a muchos de golpe. Eso ha pasado factura», zanja Xavi Sidro. El balance de este curso es de 97 millones más de ingresos por traspasos que de compras.

Han vendido a Jackson (Chelsea, 37 millones), Pau Torres (Aston Villa, 33), Chukwueze (Milan, 20), Boulayé Dia (Salernitana, 12), Danjuma (Everton, cedido por 3 millones), Morlanes (Mallorca, 2,5) e Iván Martín (Girona, 2). Sólo ha pagado por Sorloth (Leipzig, 10) y Terrats (Girona, 2,5).

Han desaparecido hombres claves como Jackson, Pau Torres, Chukwueze o Danjuma sin que hayan llegado relevos de garantías. El Villarreal vive una reconstrucción más complicada de lo que esperaba.