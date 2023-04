Así llega el rival del Athletic: el efecto Mendilibar resucita al Sevilla

«La sencillez, imagino, no pido cosas raras», contestó José Luis Mendilibar (Zaldibar, 62 años) cuando le preguntaron hace unos días qué había dado al Sevilla. La aportación del vizcaíno ha resucitado al equipo andaluz, que en apenas 25 días desde su debut ha pasado de sufrir por escaparse del descenso a instalarse en la zona tranquila de la tabla y soñar con su séptima Liga Europa tras eliminar al Manchester United. Cuatro leyendas sevillistas, el exentrenador Joaquín Caparrós y sus jugadores Paco Gallego, Francisco López Alfaro y Pablo Blanco, reflexionan en EL CORREO sobre las claves del efecto Mendilibar.

Joaquín Caparrós Exentrenador «Los jugadores deseaban que alguien pusiera orden»

«Hay un efecto Mendilibar», sentencia rotundo Joaquín Caparrós (Utrera, Sevilla, 66 años). Entrenó en tres ocasiones al Sevilla (2010-15, 2018 y 2019) y en una al Athletic (2007-11). Y conoce al entrenador de Zaldibar desde que en 2005, al poco de ser cesado en el equipo rojiblanco, viajó por varias ciudades deportivas para ver cómo trabajaban otros colegas. Uno de ellos era Caparrós cuando dirigía al Deportivo.

El andaluz se detiene en lo simple, que él considera la gran aportación de Mendilibar al Sevilla. Se acabó el abuso del toque. El equipo al que Sampaoli quería hacer progresar a base de paciente construcción ha demostrado ser muy eficaz cuando juega con las prisas demandadas por el de Zaldibar. «Hoy en día el fútbol es velocidad, verticalidad y buscar los espacios libres. Y no hay más. Hay que tener esos jugadores y el Sevilla los tiene», destaca el de Utrera.

Mendilibar no busca la elocuencia verbal, reivindica la normalidad en el trato con sus futbolistas. Y así ha sacado adelante a su equipo con diez puntos en cuatro partidos y eliminando triunfalmente al United en la Liga Europa. «Con la experiencia que tiene en el fútbol ha visto que lo más importante de un entrenador es no volverse loco, volver a la sensatez y a lo normal. El Sevilla tiene una buena plantilla y los jugadores estaban deseosos de que alguien viniera a poner orden en el equipo, a hacer lo más simple y lo más eficaz. Ese ha sido su éxito».

Paco Gallego Exjugador «El equipo es más agresivo, antes no tenía sangre»

«Parece mentira cómo en poco menos de un mes ha sido capaz de cambiar el equipo completamente. Me pregunto cómo lo ha hecho», se asombra Paco Gallego ( Puerto Real, Cádiz, 79 años). Es uno de los grandes mitos del Sevilla, para el que jugó en dos épocas (1961-65 y 1975-80, en medio estuvo en el Barcelona). Luce el VI Dorsal de Leyenda de la entidad, máximo galardón que concede el club hispalense a sus exfutbolistas.

Defensa central 36 veces internacional, pone el foco en el eficaz trabajo defensivo del nuevo Sevilla. Ha pasado de ceder 1,5 goles por partido en Liga a la mitad, 0,75. «Los marcajes atrás son diferentes. El equipo es más agresivo. Antes no tenía sangre. Ahora se nota que hay más firmeza en la retaguardia».

A excepción del Athletic, Mendilibar se sentó en banquillos en los que el objetivo era la salvación. Se le discutió el currículo. «No estoy aquí porque me haya tocado en una tómbola», tuvo que defenderse. Gallego aplaudió el fichaje y hoy está encantado con su rendimiento. «Me pareció muy bien porque su intensidad en el banquillo siempre me ha gustado mucho. Me encanta cómo aprieta a sus jugadores en el campo», indica.

Una afición que vivía entre la perplejidad y el derrotismo ha despertado entusiasmada de la pesadilla. A Gallego le encanta el entusiasmo con el que trabaja Mendilibar en el campo. «Me gusta cómo maneja al equipo, cómo está en todo momento encima de los jugadores. Esta actitud de los futbolistas me gusta porque ahora aprietan mucho cuando pierden la pelota».

Uno de los cambios más radicales han sido las jugadas a balón parado. La estrategia ha permitido a los andaluces firmar cinco de sus trece goles en acciones ensayadas. «Eso es todo trabajo y tener las cosas claras».

Paco Blanco Exjugador «Es claro con los jugadores y tienen confianza en él»

«Los jugadores tienen mucha confianza en lo que transmite Mendilibar. Es claro con ellos y les dice lo que hacen bien y hacen mal», destaca Pablo Blanco (Sevilla, 71 ), un One club man del Sevilla, equipo en el que jugó sus doce temporadas en el fútbol profesional y del que se despidió en 1984 con un partido homenaje ante el Ferencvaros húngaro y con el XI Dorsal de Leyenda. Hoy es el secretario técnico de su cantera.

«Ha dado sencillez», enfatiza. Y mira hacia atrás, hacia la obstinación del anterior técnico en un sistema que no funcionaba. «Veníamos de Sampaoli, cuyo juego es de todo menos sencillo. Le gusta salir desde atrás y arriesgaba una barbaridad sin tener los mimbres necesarios», evoca. Eso convirtió las pérdidas de balón en zonas comprometidas en el punto débil del equipo hispalense.

Los esfuerzos de Mendilibar se han centrado en infundir energía y firmeza a la retaguardia. «Creo que vio partidos del Sevilla y decidió que lo necesario era tener seguridad defensiva».

El excentral escucha con mucha atención a Mendilibar. El domingo, tras marcar de córner al Villarreal, explicó que su equipo tiene futbolistas con buen pie y rematadores altos. Por tanto, lo más eficaz es colocar los saques de esquina en el área, añadió. «Lo que hace es aplicar la lógica en lugar de buscar estrategias complicadas».

Francisco Exjugador «Me gustaría que siguiera, las cosas han cambiado mucho»

«Me gustaría que siguiera. Es un entrenador al que siempre he admirado y ha logrado que las cosas hayan cambiado mucho», se sincera Francisco (Osuna, Sevilla, 60 años), jugador entre 1981 y 1990 antes de irse traspasado al Espanyol y XIII Dorsal de Leyenda de la entidad.

El Sevilla era un equipo que apenas anotaba. Llevaba menos de un gol por partido hasta su llegada. Desde que firmó ha materializado al menos dos en cada uno de sus seis encuentros. «El equipo es más vertical y llega mucho más al área rival».

«Aquí creo que el modelo de juego directo de Mendilibar viene de perlas al equipo. Antes nos costaba la vida meter un gol, pero ahora llegamos. En el partido ante el Villarreal hicimos siete ocasiones en cinco minutos». Y sentencia: «Mendilibar piensa lo que pensamos todos, que el balón tiene que estar en el campo contrario, no en nuestra área».

Francisco cree que el gran cambio nace atrás. «El equipo asume menos riesgos y está mucho más enchufado. Lo que aporta Mendilibar es sobre todo organización, algo fundamental, más en el aspecto defensivo, que antes era un caos. A partir de estar más fuerte ahí ha podido construir un equipo que rinde bien y que tiene muy contenta a la afición».