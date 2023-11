Llorente carga contra la directiva de Urrutia por su abrupta salida: «Nunca pensé en irme del Athletic hasta que me sentí maltratado» El exfutbolista asegura que no se sintió arropado por los responsables del club en aquel tedioso proceso de negociación que desembocó en su fichaje por la Juventus de Turín

Fernando Llorente ha vuelto a cargar contra la directiva de Josu Urrutia por su abrupta salida del Athletic. El exjugador rojiblanco visitó este lunes Bilbosport, en TeleBilbao, y hasta en tres ocasiones no dudó en utilizar la palabra «maltratado» cuando las negociaciones para renovar su contrato, que se prolongaron durante casi dos años, acabaron como el rosario de la aurora. Aunque asegura que también cometió errores, el de Rincón de Soto no duda en culpabilizar a los responsables entonces del club de no haber continuado en las filas rojiblancas. «Nunca pensé en irme del Athletic hasta que me sentí maltratado», ha señalado el exfutbolista.

Fernando Llorente sobre su salida del Athletic pic.twitter.com/zzLGCgQhjp — Bilbosport TB (@BilbosportTB) November 20, 2023 Cuando estaba en plena cresta de la ola -era la referencia ofensiva del equipo y había ganado el Mundial de Sudáfrica con la selección-, Llorente tenía que decidir su futuro: seguir en Bilbao o marcharse fuera. Acabó aceptando la oferta de la Juventus de Turín. Aunque en ningún momento se refiere a la oferta económica, el exdelantero rojiblanco confiesa que no se sintió arropado por la directiva de Urrutia y ese fue el motivo por el que decidió no renovar. Aquella decisión desató una situación insólita en San Mamés, ya que la grada arremetió contra el jugador con insultos y pitadas como nunca antes se había visto. Más de una década después de aquellos momentos, Llorente, que colgó las botas el pasado mes de mayo, tiene poco que perder y no se corta en hablar de ello y ofrecer su versión de los hechos. «Cuando empiezan las negociaciones se enturbia todo un poco. Yo me siento maltratado por la directiva de aquel entonces y, con todo eso, después de dos años de negociaciones, tomas la decisión de no renovar. Es algo que nunca hubiera imaginado», explicó. Sus palabras sobre cómo el entonces presidente y su equipo gestionaron su renovación son duras. Llorente habla en todo momento de «falta de cariño», algo que considera que «en un jugador importante en ese momento» como era él, «no se puede permitir». Por eso, al ser preguntado por las negociaciones para renovar a Nico Williams, el exfutbolista navarro lanza un recado a la actual directiva de Jon Uriarte para que no ocurra lo mismo que sucedió con él. «Si se le da cariño, que es lo importante, no tiene por qué irse. Está muy bien en Bilbao, no debería haber problema. ¡Qué mejor sitio que el Athletic para seguir creciendo! Para que estas cosas no sucedan, el jugador debe sentirse arropado», arguyó. Fernando Llorente sobre Nico Williams 👇👇👇 pic.twitter.com/voBU2IO8rL — Bilbosport TB (@BilbosportTB) November 20, 2023 Un club «único en el mundo» En la entrevista con Eduardo Velasco, el exinternacional repasó su carrera deportiva -ha pasado por la liga italiana, la Premier y se retiró en el Eibar- y recordó sus inicios en Lezama. Con solo 11 años, el club bilbaíno le reclutó y abandonó su hogar en la localidad de Rincón de Soto para irse a vivir con otra familia. Momentos complicados para un niño que supo sobrellevar gracias a la «buena educación» que le brindaron Maite y Benito, que le acogieron en su casa. «Les estaré siempre agradecido por cómo me trataron». Sin embargo, ya antes de su fichaje por el Athletic, en la familia de Llorente se sentían con pasión los colores rojiblancos. «Tenía un tío tetrapléjico que hizo la mili en Garellano y era un forofo del Athletic. Fue él el que me transmitió su pasión por el Athletic», reconoce. Otro de los temas de los que habló Llorente fue la filosofía del Athletic. El exrojiblanco no dudó en elogiar al club bilbaíno por ser «único en el mundo y competir contra equipos que fichan a golpe de talonario». Asismismo, afirmó que no le parecería mal que los hijos de vascos jueguen en el Athletic «porque tienen sangre vasca».