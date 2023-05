Llorente: «Mi ilusión era acabar en el Athletic, pero alguien no quiso que así fuera»

«Ser un buen padre». Es el objetivo vital que se ha marcado ahora Fernando Llorente (Pamplona, 1985) tras confirmar el pasado 15 de mayo su decisión de colgar las botas. En una entrevista concedida a la web deportiva Relevo, el delantero echa una mirada atrás a su carrera deportiva en la que, como no podía ser de otra forma, el Athletic, con el que debutó en 2005, ocupa gran parte de la conversación. Y no rehúye ningún tema como su abortado y polémico regreso al club que lo vio crecer como futbolista. «Mi ilusión era acabar en el Athletic, pero alguien no quiso que así fuera», asegura con pena.

Durante la entrevista, Llorente, que llegó de Rincón de Soto (La Rioja) a los once años para formarse en Lezama, desgrana sus etapas deportivas en los diferentes clubes por los que pasó tras abandonar el Athletic: 'Juve', Sevilla, Swansea, Tottenham, Nápoles, Udinese, y, por último, Eibar. Precisamente, es en este último trayecto de su carrera deportiva cuando su regreso al Athletic estuvo a punto de materializarse. De hecho, llegó a tener el beneplácito de la plantilla en ese momento para que así fuera. Sin embargo, finalmente la operación fue abortada.

«Al final alguien no quería que fuera. Estando en el Nápoles, hasta los jugadores me llamaron para intentarlo de todas las maneras, justo antes de la final contra la Real Sociedad. Acabó siendo un marrón para los que se pronunciaron», rememora con tristeza. Y es que a Llorente le hubiera encantado acabar su carrera en el club «donde me formé como jugador y persona». Pero no pudo ser porque al final el club con Aitor Elizegi como presidente y Rafa Alkorta como director deportivo al frente, desestimó la operación.

Sobre su polémica marcha del Athletic para fichar por la Juventus en 2012, Fernando Llorente asegura que «en ningún momento me planteé irme, si no hubiera sido por lo que pasó en las negociaciones». En ese sentido, asegura que en el club «no me trataron bien, porque no considero que ese sea el trato que se le tiene que dar a un jugador que quieres. Por eso decidí irme».

El exdelantero rojiblanco ahonda más en la herida y sostiene que «en unas negociaciones con un club, no vale todo. Yo estaba en mi derecho de pedir lo que consideraba que era mi precio de mercado». Asimismo, acusa al club, presidido por aquel entonces por Josu Urrutia, de usar a los medios «para ponerlos en tu contra, e intentar que así renueves por menos dinero, no creo que sea la manera de tratar a un jugador».

«Fui lo más profesional posible»

«Cuando salen las cifras de lo que vas a ganar, luego en cuanto tienes un partido malo, la gente se pone enseguida en tu contra. Son cosas que no deben salir a la luz. Era una medida de presión para que renovara cuanto antes con sus condiciones», añade el exjugador. Pese a que la situación estaba ya muy enrarecida, Llorente asegura que fue lo «más profesional posible y cuando me tocó jugar para ayudar al equipo, allí estuve».

Zanjado el tema del Athletic, el ya exdelantero afirma sentirse «muy feliz» desde que anunció su retirada definitiva del mundo del fútbol aunque reconoce también que la transición está siendo difícil. «Desde niño estoy haciendo lo mismo, todas las mañanas yendo a entrenar con la misma rutina, y un ritmo de vida que se echa de menos: el vestuario, el convivir con un equipo…», se sincera. En ese sentido, piensa que todavía podía haber prolongado un poco más su carrera pero «acabó la temporada, me quedé parado y eso es lo que te acaba matando. Cuando entrenas solo se hace más duro», explica.

Eso sí, ahora se está volcando en una parte muy importante de su vida que hace que no tenga tiempo para aburrirse con tres niños, «el mayor nació cuando estaba en el Sevilla, y a los dos que tengo les encanta el fútbol». Fue otra de las razones por las que decidió colgar las botas: «La familia me ha seguido durante los últimos ocho años y quieren un poco de estabilidad. He preferido disfrutar de ellos y no tener que irme solo a jugar a algún lado». Eso sí, confiesa que «hace poco estuve comentando el Fenerbahce - Sevilla, hicimos la previa a pie de campo, y me entraron unas ganas tremendas de vestirme de corto».