Locura en Elda por lograr una entrada para el partido contra el Athletic

La locura se ha desatado en Elda con el partido de Copa del jueves contra el Athletic (21 horas). Los aficionados del Eldense, o el Deportivo como ellos llaman al equipo alicantino, se concentraban este sábado a la mañana en las taquillas del Nuevo Pepico Amat mucho antes de que estas abrieran para conseguir una entrada para el duelo. Son hinchas no abonados, para los que la venta de billetes se ha abierto el día de Nochevieja a las 10.30 horas. Los precios van desde los quince euros hasta los 50. La temperatura, alrededor de once grados, no ha sido obstáculo para estos valientes.

La plantilla del rival rojiblanca ha querido agradecer a la afición su respuesta. Y, en un vídeo colgado en las redes sociales del club, se ve a los jugadores hablando con esos hinchas a las nueve de la mañana, noventa minutos antes de que se empezaran a dispensar las entradas. En el documento se pueden oir gritos de «Deportivo, Deportivo», y también otras palabras de ánimo, como que van a superar al Athletic.

El duelo estaba previsto en un primer momento para las 20 horas de la víspera de Reyes. Sin embargo, el club local pidió un cambio para que no coindiera con la cabalgata de los Reyes Magos. De ahí que la Federación lo haya retrasado a las 21 horas.