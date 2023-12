Los encendidos elogios de 'The Guardian' a los hermanos Williams y al mejor Athletic «de la década» El periodista narra la escena del espectacular tanto marcado por el pequeño de los Williams el pasado sábado ante el Atlético de Madrid

«Podría haber sido una escena de su infancia de no ser por las 48.781 personas que estaban allí (en San Mamés) con ellos. Nico Williams acababa de hacer ese tipo de gol que no se debe marcar con el pie izquierdo, cayendo mientras mandaba el balón a Jan Oblak hacia la esquina, y ahora estaba parado en el extremo norte de San Mamés, el lugar estallando en cantos de alabanza». Así relata el periodista de 'The Guardian' Sid Lowe la escena del espectacular tanto marcado por el pequeño de los Williams el pasado sábado ante el Atlético de Madrid.

Toda la información del diario británico es una sucesión de encendidos elogios al mejor Athletic «de la década» y a los cuidados de Iñaki a Nico cuando era un niño. «Cuando Iñaki era pequeño y Nico era más pequeño, solía levantar a su hermano por las mañanas, prepararle el desayuno, prepararle la ropa y llevarlo al colegio. Por la tarde volvería a recogerlo y le traería un sándwich. Llevaba a Nico a los partidos (a veces hacía de árbitro) y al parque a jugar, y después le quitaba el polvo. Un día ganó uno, Nico le dijo al ex seleccionador español Vicente del Bosque, dándole un puñetazo a su hermano e incitando a los compañeros de su hermano a cambiar de bando. Iñaki tenía 18 años, Nico 10». Sid Lowe recuerda que el sábado, antes del Athletic-Atlético, se inaguró la estatua al «portero del pueblo», como se le definió a Iribar durante el homenaje. Luego «el Athletic desmembró al Atlético, el club que empezó siendo su filial en la capital». En el descanso, el Athletic había pegado ya dos veces al poste, envió tres disparos más desviados y un penalti a las gradas, pero no anotó. Y recoge una frase de EL CORREO: «En otra época la afición habría sacado los pañuelos pero ya nadie los usa». «Los dos mejores extremos de la Liga» Y siguen los elogios al equipo a base de estadísticas: «Desde la derrota del día inaugural ante el Real Madrid, el Athletic sólo ha sido derrotado dos veces: en el último minuto ante el Barcelona y en el derbi ante la Real Sociedad y nada en casa, marcando dos, cuatro, cuatro, dos, tres, dos, tres y cuatro en San Mamés. Nadie tiene más goles en casa y ellos ya llevan más en San Mamés que en toda la temporada pasada». Y más elogios, esta vez a los hermanos, «los dos mejores extremos de la Liga». Recuerda el periodista de 'The Guardian' que «hay una razón por la que el león del tatuaje de Nico es Iñaki y su cachorro es él. Viviendo sacrificios y pasando por dificultades económicas que su hermano nunca vio, decidido a lograrlo por todos, Iñaki era un padre estricto, la responsabilidad de guiar también lo guiaba a él. Y cuando Nico amplió su contrato hace quince días, disipando los temores de que el jugador más ilusionante que ha producido el Athletic en una generación se marchara, Iñaki estaba allí para plantarle un enorme beso en la mejilla».